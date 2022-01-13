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Мощная пылевая буря на Марсе чуть не вывела из строя исследовательский аппарат NASA

Благодаря работе зонда InSight Марс стал первой после Земли планетой, в которой определили размеры ядра — более 3600 километров

сегодня, 05:38
Автор:

Ольга Чародий
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Благодаря зонду InSight учёные получают информацию о планете. Аппарат сейчас работает в экономном режиме, он должен возобновить работу на следующей неделе. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL). Исследовательский аппарат InSight космического агентства NASA перешел на экономрежим 7 января после большой пылевой бури. Из-за пыли на солнечные панели аппарата стало попадать меньше солнечного света. Это причина того, что робот сейчас работает не на полную мощность.

Мощная пылевая буря на Марсе чуть не вывела из строя исследовательский аппарат NASA

Марс (фото из открытых источников)

Сообщается, что в экономрежиме InSight будет использовать электроэнергию только для выполнения основных функций. Специалисты NASA надеются, что на следующей неделе работа InSight будет полностью возобновлена.

Отмечается, что благодаря работе зонда InSight Марс стал первой после Земли планетой, в которой определили размеры ядра — более 3600 километров.

Аппарат InSight имеет следующие параметры:

– длина 6 метров (с развернутыми солнечными батареями);

– ширина 1,56 метра (равна диаметру центральной палубы)

– длина палубы от 83 до 108 сантиметров;

– длина роботизированной руки 1,8 метра;

– масса – 360 килограммов;

– две солнечные батареи (диаметр каждой 2,2 метра).

Напомним, в своем недавнем интервью подкастеру Лексу Фридману глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о перспективах высадки человека на Марс. Поэтому мы, наконец, можем примерно предположить, когда миллиардер планирует заселить "Красную планету". Илон Маск отметил, что многое зависит от темпов развития индустрии. Более того, он сдвинул ранее обещанные сроки колонизации "Красной планеты" в своем новом прогнозе, пишет The Hill. По словам Маска, компании понадобится в лучшем случае около пяти лет, чтобы отправить людей на Марс. Если обстоятельства будут складываться не в пользу SpaceX, то реализация такой программы потребует вдвое больше времени – до десяти лет.



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Источник: https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-insight-enters-safe-mode-during-regional-mars-dust-storm
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