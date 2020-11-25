Марсоход Curiosity нашел следы меганаводнений на Марсе

Язык
Coinspot 25.11.2020
BTC/USD
19256.16
ETH/USD
596.71
LTC/USD
88.35
НБУ 25.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Павел Зинченко
Предыдущие изображения крупных каналов на Марсе и гигантских волнообразных деталей на его поверхности, называемых "мегаполисы", указывают на то, что в прошлом планета страдала от катастрофических наводнений. Теперь команда ученых использовала данные, собранные марсоходом Curiosity, чтобы доказать, что меганаводнения пронеслись по кратеру Гейла около 4 миллиардов лет назад.
ФОТО: Phys.org
Команда, состоящая из ученых из Университета Джексона, Корнелла, Лаборатории реактивного движения и Гавайского университета, использовала изображения, полученные с помощью камер Mars Hand Lens Image и Mastcam на борту марсохода Curiosity, для наблюдения за камнями и минералами в кратере Гейла. Ученые обнаружили отложения, которые, как они определили, были отложены в результате гигантских внезапных наводнений.
Ученые считают, что наводнения были вызваны мощным ударом метеора, который произвел достаточно тепла, чтобы растопить огромное количество льда на планете. В результате произошел выброс углекислого газа и метана, которые в сочетании с водяным паром на короткое время сформировали теплый и влажный климат. Это привело к проливным дождям по всей планете, и появлению огромного количества воды, которая стекала с гор.
Как сообщало издание "Комментарии", качества, которыми должны обладать космонавты миссии на Марс.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости