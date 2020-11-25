Марсоход Curiosity нашел следы меганаводнений на Марсе

Предыдущие изображения крупных каналов на Марсе и гигантских волнообразных деталей на его поверхности, называемых "мегаполисы", указывают на то, что в прошлом планета страдала от катастрофических наводнений. Теперь команда ученых использовала данные, собранные марсоходом Curiosity, чтобы доказать, что меганаводнения пронеслись по кратеру Гейла около 4 миллиардов лет назад.

ФОТО: Phys.org

"Мы впервые определили мега-паводки, используя подробные седиментологические данные, полученные марсоходом Curiosity. Отложения, оставленные после мега-паводков, ранее не были идентифицированы с помощью данных орбитального аппарата ", — сказал Альберто Г. Фэйрен, соавтор статьи, опубликованной Nature.

Команда, состоящая из ученых из Университета Джексона, Корнелла, Лаборатории реактивного движения и Гавайского университета, использовала изображения, полученные с помощью камер Mars Hand Lens Image и Mastcam на борту марсохода Curiosity, для наблюдения за камнями и минералами в кратере Гейла. Ученые обнаружили отложения, которые, как они определили, были отложены в результате гигантских внезапных наводнений.

Ученые считают, что наводнения были вызваны мощным ударом метеора, который произвел достаточно тепла, чтобы растопить огромное количество льда на планете. В результате произошел выброс углекислого газа и метана, которые в сочетании с водяным паром на короткое время сформировали теплый и влажный климат. Это привело к проливным дождям по всей планете, и появлению огромного количества воды, которая стекала с гор.

Как сообщало издание "Комментарии", качества, которыми должны обладать космонавты миссии на Марс.

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