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Лунное затмение в Украине: когда и где наблюдать уникальное явление

В сентябре произойдет уникальное лунное затмение

сегодня, 19:00
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Амбарцумян Анна

Жители Украины готовятся к особому астрономическому явлению. В ночь с 17 на 18 сентября небо украсит частичное лунное затмение. Это будет последнее подобное явление в 2024 году. Об этом сообщает Time and Date .

Лунное затмение в Украине: когда и где наблюдать уникальное явление

Лунное затмение. Фото: pexels

Особенностью затемнения станет необычный оттенок Луны, который приобретет красновато-коричневый цвет. Такой эффект возникает из-за того, что большая часть видимого лунного диска окажется в полутени Земли. Это создаст впечатление, будто на небе висит "кровавая Луна". Лучшее время для наблюдения – 3:41 по киевскому времени.

Если же небо будет затянуто облаками, не огорчайтесь – многие онлайн-платформы проведут прямые трансляции этого увлекательного астрономического события.

Лунное затмение: наука или мистика

Лунное затмение всегда привлекало людей, вызывая как научный интерес, так и множество поверий и примет. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных представлений об этом астрономическом явлении.

Научное объяснение

Лунное затмение происходит, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, отбрасывая на спутник свою тень. Во время полного лунного затмения Луна приобретает красноватый оттенок, что объясняется преломлением солнечного света в атмосфере Земли.

Народные приметы и поверья

На протяжении веков люди связывали лунные затмения с разными мистическими событиями и переменами. Вот некоторые из самых распространенных примет:

  • Изменения в жизни Считается, что лунное затмение может повлиять на судьбу человека, принести изменения или даже перевернуть жизнь с ног на голову.

  • Негативные последствия: Многие народы верили, что затмение – это плохой знак, который может предвещать войны, голод или другие бедствия.

  • Воздействие на здоровье: Существовало поверье, что во время затемнения усиливается влияние на здоровье, поэтому рекомендовалось избегать тяжелой работы и сильных эмоциональных переживаний.

  • Запреты: В некоторых культурах существовали запреты на выполнение определенных действий во время затемнения, например, употребление пищи или уход из дома.

  • Некоторые верили, что затемнение может негативно повлиять на беременность, поэтому беременным женщинам советовали оставаться дома.

Сегодня мы знаем, что лунные затмения – это природные явления, не несущие в себе никакой мистики. Однако интерес к ним не угасает. Многие все еще с интересом наблюдают за затемнениями, связывая их с разными символами и значениями.



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Источник: https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2024-september-18
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