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26 сентября состоится уникальное научное испытание в космосе

НАСА испытывает защиту планеты от астероидов.

сегодня, 06:05
Автор:

Slava Kot
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26 сентября НАСА попытается сделать то, что никогда еще не делало – изменить траекторию астероида. Об этом сообщает сайт американского космического агентства НАСА.

26 сентября состоится уникальное научное испытание в космосе

Космический аппарат DART врежется в астероид для защиты пленты. Фото НАСА

Космический аппарат DART должен столкнуться с астероидом Диморф (Dimorphos). Это событие запланировано на 26 сентября и должно состояться в 23:14 по центральноевропейскому времени, в Украине это будет 27 сентября — 02:14 ночи. Именно так НАСА преследует цель испытать метод защиты Земли от астероида.

Астероид Диморф имеет около 170 метров в диаметре и вращается вокруг более массивного тела под именем Дидым, диаметр которого 800 метров. Эти два объекта находятся на расстоянии более 11 млн. от Земли, поэтому испытание не будет угрожать землянам.

Миссия DART состоит в том, чтобы выяснить, может ли человечество изменить движение астероида объектом, запущенным с Земли. DART должен врезаться в Диморф и изменить время обращения астероида вокруг Дидима.

26 сентября состоится уникальное научное испытание в космосе - фото 2

После удара об астероид аппарат LICIACube будет фотографировать последствия миссии DART. Также за этими процессами будут наблюдать телескопы с Земли. Кроме того, в 2024 году должен быть запущен аппарат Hera, который в 2027 долетит до поврежденного астероида и дополнит данные ученых.

Примечательно, что компания Dragonfly Aerospace, руководителем которой является украинец Макс Поляков, создала камеру для аппарата LICIACube.

Общая масса космического аппарата DART составляет 550 кг, а цена космического аппарата стоит 324 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о снимках колец Нептуна с телескопа Джеймса Уэбба.

Также "Комментарии" писали об НЛО над столицей Украины.





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Источник: https://www.nasa.gov/planetarydefense/dart/dart-news
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