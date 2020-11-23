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Космонавт показал, чем питаются на МКС (Видео)

Тюбиков с едой, о которых нам рассказывали в детстве, на космических кораблях уже нет

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков открыл тайну и рассказал, чем питаются на Международной космической станции. Соответствующее видео он опубликовал в своем твиттере.

Космонавт показал, чем питаются на МКС (Видео)

Фото: Рopmech

Мужчина развеял главный миф, который с детства вводил в заблуждение людей. Оказывается, еда в тюбиках давно не используется ни одной страной, которая отправляет специалистов в космос.

Главный рацион космонавтов — сублимированная сушка, обычные консервы, хлеб. Еда находится в индивидуальных упаковках. Упаковка для одного человека рассчитана на 16 дней.

Кроме основного набора продуктов, в рационе учитываются главные пожелания космонавтов. Поэтому там можно найти фрукты, соусы, молоко сгущенное, пюре из кураги, имбирное печенье, крекер, орехи, соки, чай и какао, белугу и осетра, борщ и щи.

Сергей Кудь-Сверчков — бортинженер экипажа космического корабля "Союз МС-17". Это его первый полет в космос. "Союз МС-17" запустили 14 октября 2020 года. В экспедиции также принимают участие россиянин Сергей Рыжиков, командир экспедиции, а также американка Кэтлин Рубинс, второй бортинженер.

Сайт "Комментарии" напоминает, что в Украине снимут сериал о космосе.


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Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-645393-tyubikov-davno-uzhe-net-rossiyskiy-kosmonavt-pokazal-chem-pitayutsya-na-mks/
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