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Главная Новости IT космос Космический аппарат NASA рассыпал часть собранного астероидного грунта
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Космический аппарат NASA рассыпал часть собранного астероидного грунта

NASA ускоряет миссию по доставке астероидной почвы на Землю

сегодня, 23:00
Автор:

Павел Зинченко

Американский космический корабль OSIRIS-Rex рассыпал часть грунта, собранного с астероида Бенну, в 333 млн км от Земли. Он взял столько проб, что грузовой отсек оказался заполнен под завязку и некоторые частицы были выброшены в космос. Об этом сообщает Free News со ссылкой Associated Press.

Космический аппарат NASA рассыпал часть собранного астероидного грунта

OSIRIS-Rex потерял часть астероидной почвы

На этой неделе космический корабль OSIRIS-Rex ненадолго коснулся астероида Бенну. Это была первая попытка NASA выполнить ​​миссию по збору астероидной почвы.

Ведущий ученый миссии Лауретта Данте сказала, что в ходе операции было собрано гораздо больше материала для транспортировки на Землю, чем ожидалось. Речь идет о сотнях граммов, хотя планировалось собрать всего 60 граммов. Однако клешня специального контейнера на конце манипулятора NASA проникла настолько глубоко в астероид и с такой силой, что камни защемили края крышки.

"Мы чуть ли не жертвы собственного успеха", — заявила Лауретта Данте на спешно организованной пресс-конференции.

Эксперты выяснили, что материал был собран с глубины 48 сантиметров. Теперь специалисты намерены ускорить процесс перемещения грунта в специальную капсулу для доставки на Землю. Ведущий ученый миссии признал, что авиадиспетчеры больше ничего не могут сделать для устранения препятствий и предотвращения утечки большего количества частиц Бенну.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA выбрало техно-гиганта для создания сети мобильной связи на Луне.


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