Компания Virgin Galactic готовит испытательный космический полет с экипажем на борту

Компания Virgin Galactic осуществит запуск людей в космос в следующем месяце, если все пойдет по плану. Последний летательный аппарат SpaceShipTwo компании космического туризма, известный как VSS Unity, совершил два испытательных полета с экипажем в суборбитальный космос, сначала в декабре 2018 года, а затем в феврале 2019 года. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на CNBC.

Virgin Galactic в настоящее время готовится к своему следующему суборбитальному испытательному полету, который может начаться уже 22 октября, сообщает CNBC со ссылкой на документы, поданные на прошлой неделе в Федеральную комиссию США по связи. Некоторые подробности о полете сообщил Майкл Шитц из CNBC.

"Полет [22 октября] будет первым из двух, которыми компания космического туризма планировала завершить испытания своей системы космического корабля SpaceShipTwo. На его борту должно быть всего два пилота-испытателя"

Представитель компании Virgin Galactic добавил, что дата 22 октября предназначена для обозначения начала окна полета, поэтому вполне возможно, что полет состоится вскоре после этого, написал Шитц. Virgin также планирует четырехчасовые испытательные полеты самолета-носителя SpaceShipTwo, WhiteKnightTwo, 1 и 7 октября.

Следующий космический полет, когда бы он ни состоялся, будет первым, который вылетит из коммерческого центра Virgin Galactic в Космопорте "Америка" в Нью-Мексико. Те, что летали до настоящего времени, взлетели и приземлились в воздушном и космическом порту Мохаве в Калифорнии.

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