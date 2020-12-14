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Компания SpaceX установила новый рекорд

SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 удалось вывести на околоземную орбиту спутник SXM-7

сегодня, 11:15
Автор:

Кириєнко Анна

Компании Илона Маска SpaceX удалось вывести на околоземную орбиту спутник SXM-7, принадлежащий предприятию Sirius XM Holdings. Прибор был отправлен на орбиту с помощью ракеты Falcon 9. Ранее с ее участием было выполнено шесть подобных миссий.

Компания SpaceX установила новый рекорд

SpaceX вывела на орбиту спутник SXM-7. Фото: twitter.com/SpaceX

Спутник успешно отправился на запланированное место. Для его транспортировки хватило сорока минут.

Благодаря этой миссии компания SpaceX побила новые рекорды. Многократная ступень ракеты-носителя осуществила 7 полетов за 652 дня (раньше это занимало 807 дней). Также между 6 и 7 пуском прошло рекордно короткое время — 56 дней (ранее — 99 дней).

Это двадцать пятый успешный ракетный пуск SpaceX в этом году. К концу 2020 компания Илона Маска планирует провести еще три запуска.

Миссия началась в 12.30 по местному времени вблизи Восточного побережья Америки.

Напомним, что прототип корабля Starship Илона Маска потерпел крушение во время испытаний. Сначала корабль перевернулся, находясь в воздухе, а затем взорвался на земле. Всего с момента запуска до взрыва прошло несколько минут.

Космический корабль Starship представляет собой супертяжелую ракету, которая предназначена для перевозки людей на Луну и Марс. SpaceX заявляет, что корабль сможет доставлять на околоземную орбиту более 100 тонн.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что банк спермы в Южной Филадельфии предлагал клиенткам сперму Илона Маска. Это оказалось мошенничеством. Жертвами аферистов стали около сотни женщин: как замужних, так и одиноких. После разоблачения пострадали также и инвесторы банка спермы, которые вкладывали деньги в его функционирования.




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Источник: https://twitter.com/SpaceX/status/1338252961768755202/photo/1
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