Компания SpaceX успешно запустила спутник военного назначения

Компания SpaceX отправила в космос военный GPS-спутник, который будет использоваться космическими войсками США. Для этого использовалась ракета Falcon 9, которую запустили с полигона ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. Об этом сообщает cnet.

Это третий запуск с момента исторического полета астронавтов NASA на Международную космическую станцию ​​30 мая. Запуск военного спутника - это одиннадцатая миссия компании в 2020 году. Если плотность запусков будет такой же высокой, то коммерческому стартапу Илона Маск довольно легко удастся установить рекорд компании по количеству запусков в год.

Компания запустила первый военный спутник GPS в 2018 году. Тогда ВВС США пришли к выводу, что SpaceX не сможет выполнить необходимую траекторию полета, а также посадить ракету-носитель первой ступени, - сообщает информационный портал SpaceNews.

С тех пор SpaceX и военные США договорились об изменениях в требованиях к миссии GPS и стоимости запуска, чтобы SpaceX могла усовершенствовать усилитель. Бустер Falcon 9, использованный во время запуска во вторник, был совершенно новым, и это была его первая миссия. Для двух предыдущих запусков, которые состоялись в июне, использовались прежние ракеты-носители. Во вторник ракета-носитель (разработанный B1060) успешно приземлилась на корабле Just Read The Instructions, примерно через 10 минут после запуска.

Как сообщало издание "Комментарии", компания SpaceX разрабатывает плавучий космодром.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!