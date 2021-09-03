Компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона запретили летать в космос: что известно

Компании известного миллиардера запретили проводить полёты в космос. Об этом сообщает издание УНИАН.

Ричард Брэнсон Фото: Simon Dawson / Reuters

Как стало известно, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) Соединённых Штатов Америки наложило запрет на осуществлении космических полётов американской компании Virgin Galactic, которая принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону.

Запрет наложен на период проведения расследования по безопасности полетов. По информации издания Reuters, 11 июля, во время тестового полёта, космический корабль с Брэнсоном на борту совершил опасное отклонение от заданного курса.

В Virgin Galactic заявили, что отклонение было контролируемым и не несло угрозы для экипажа. Также представители компании отметили, что активно сотрудничают с FAA в расследовании данного инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 11 июля миллиардер Ричард Брэнсон осуществил свой первый полет. Таким образом он стал первым человеком, отправившимся в космос на борту ракеты, в строительство которой он вкладывал средства. На борту летательного аппарата были сам Брэнсон и трое других членов экипажа. Полет стал четвертым испытательным полетом транспортного средства, достигшего края космоса. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американская частная компания Virgin Galactic бесплатно раздаст билеты на полет в космос. Два места в одной из будущих миссий Unity компании будут разыграны на платформе Omaze. Стало известно, что необходимо будет сделать участникам розыгрыша. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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