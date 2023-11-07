Кольца Сатурна исчезнут к 2025 году: в NASA назвали неожиданную причину

Сатурн – это планета, которую все знают за ее характерные кольца. Однако эти кольца Сатурна вскоре исчезнут и мы не сможем их больше видеть с Земли. Однако в NASA объясняют, что это явление временное и вскоре кольца станут снова видимы для людей.



Кольца планеты Сатурн. Иллюстрация

Планетные кольца достаточно распространены в солнечной системе. Такие объекты существуют вокруг всех газовых гигантов, то есть Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Однако они существенно отличаются по количеству материала, радиусу и, прежде всего, видимости. Самыми яркими кольцами среди всех планет являются кольца Сатурна.

В NASA сообщили, что в 2025 году кольца Сатурна исчезнут для наблюдений с Земли. Ученые объясняют это тем, что кольца движутся и скоро вернутся ребром к Земле, что превратит их практически в невидимую линию для наблюдений. Хотя кольца Сатурна и огромные космические структуры, достигающие 70-140 тыс. км. Они очень тонкие – всего 10 м. Таким образом при наклоне орбиты Сатурна, его кольца также меняют свое положение и в определенный момент с Земли они кажутся невидимыми.





Сейчас ученые видят кольца Сатурна под углом 9 градусов. В 2024 году эта цифра снизится до 3,7, а в 2025 – мы не сможем наблюдать кольца Сатурна. Астрономы снова смогут активно наблюдать за кольцами Сатурна в 2032 году, когда они вернутся под углом к Земле.

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