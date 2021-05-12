Когда Украина планирует запустить в космос семь спутников

Украина планирует в ближайшие 5 лет запустить в космос семь спутников. Запуск состоится в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы, которую разработало Государственное космическое агентство Украины. Данную информацию сообщил председатель ГКАУ Владимир Тафтай в интервью телеканалу "Первый Деловой".

Украина запустит в космос семь спутников - когда это произойдет. Фото: mediasat.info

По словам Владимира Тафтая, в Украине очень амбициозные цели в космической сфере. В ближайшем будущем спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли. То есть можно будет увидеть фотографии поверхности Земли из космоса.

Эти снимки можно будет применять в различных сферах в целях обороны, безопасности, экономической безопасности, использования полезных ископаемых, других природных ресурсов, предотвращение или раннее выявление катастроф, пожаров, наводнений.

Первым спутником, который отправится в космос, станет "Сич-2-30". О его запуске было известно еще в феврале. Спутник хотят запустить именно в этом году к 30-летию Независимости Украины.

Напомним, что украино-американский поставщик спутниковых изображений EOS Data Analytics в 2022 году запустит два мультиспектральные формирователи изображений с South-African Dragonfly Aerospace на низкую околоземную орбиту (LEO). Мультиспектральные изображения имеют решающее значение для отслеживания изменений окружающей среды. Они позволяют контролировать выбранные районы и точно определять зоны, подверженные разрушительному воздействию человека. Подробнее об этом проекте и его пользе читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, когда на территории Украины будет доступен высокоскоростной мобильный интернет от спутникового проекта Starlink американского миллиардера Илона Маска.

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