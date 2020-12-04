Китайский флаг был поднят на Луне: как им это удалось

До недавнего времени знамя Соединенных Штатов Америки было единственным государственным флагом, развернутым на Луне. Но сегодня ситуация изменилась, и мы имеем еще одного кандидата на победителя в захватывающей лунной гонке. Наверняка мало кто удивится, узнав, что этим фаворитом стал Китай. Правда, в отличие от американского варианта, здесь обошлось без астронавтов.

ФОТО: Universe Today

Китайское национальное космическое управление в пятницу опубликовало изображение, на котором виден национальный флаг Китая, развернутый с зонда Chang'e-5 на Луне перед взлетом. Снимки были сделаны панорамной камерой, установленной на спускаемом и взлетном аппарате зонда до того, как взлетный аппарат стартовал с Луны. Это первый раз, когда Китай продемонстрировал на Луне свое государственное знамя, сделанное из ткани.

В декабре 2013 года китайский национальный флаг, представленный в виде покрытий космического корабля, был запечатлен на снимках с посадочного модуля космического корабля и его марсохода Yutu-1.

В январе 2019 года спускаемый аппарат Chang'e-4 и марсоход Yutu-2 доставили национальный флаг Китая на темную сторону Луны, также в виде покрытий космического корабля.





Как сообщало ранее издание "Комментарии", NASA показало, как будет выглядеть Луна в 2021. Специалисты акцентируют внимание на том, что на протяжении следующего года Луна будет то увеличиваться, то уменьшаться. Этот процесс также можно увидеть в ролике. Происходит это из-за того, что орбита нашего естественного спутника не создана полностью идеальной. Это и приводит к тому, что она то приближается, то отдаляется.

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