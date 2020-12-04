kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.12.2020

BTC/USD

19109.18

ETH/USD

594.45

LTC/USD

85.32

НБУ 04.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.65

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос Китайский флаг был поднят на Луне: как им это удалось
commentss НОВОСТИ Все новости

Китайский флаг был поднят на Луне: как им это удалось

Национальный флаг Китая был сфотографирован, когда космический аппарат стартовал с Луны

сегодня, 16:37
Автор:

Павел Зинченко

До недавнего времени знамя Соединенных Штатов Америки было единственным государственным флагом, развернутым на Луне. Но сегодня ситуация изменилась, и мы имеем еще одного кандидата на победителя в захватывающей лунной гонке. Наверняка мало кто удивится, узнав, что этим фаворитом стал Китай. Правда, в отличие от американского варианта, здесь обошлось без астронавтов.

Китайский флаг был поднят на Луне: как им это удалось

ФОТО: Universe Today

Китайское национальное космическое управление в пятницу опубликовало изображение, на котором виден национальный флаг Китая, развернутый с зонда Chang'e-5 на Луне перед взлетом. Снимки были сделаны панорамной камерой, установленной на спускаемом и взлетном аппарате зонда до того, как взлетный аппарат стартовал с Луны. Это первый раз, когда Китай продемонстрировал на Луне свое государственное знамя, сделанное из ткани.

В декабре 2013 года китайский национальный флаг, представленный в виде покрытий космического корабля, был запечатлен на снимках с посадочного модуля космического корабля и его марсохода Yutu-1.

В январе 2019 года спускаемый аппарат Chang'e-4 и марсоход Yutu-2 доставили национальный флаг Китая на темную сторону Луны, также в виде покрытий космического корабля.

Китайский флаг был поднят на Луне: как им это удалось - фото 2

Как сообщало ранее издание "Комментарии", NASA показало, как будет выглядеть Луна в 2021Специалисты акцентируют внимание на том, что на протяжении следующего года Луна будет то увеличиваться, то уменьшаться. Этот процесс также можно увидеть в ролике. Происходит это из-за того, что орбита нашего естественного спутника не создана полностью идеальной. Это и приводит к тому, что она то приближается, то отдаляется. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.cgtn.com/news/2020-12-04/Chang-e-5-displays-China-s-national-flag-on-moon--VWXr9OA4bC/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ