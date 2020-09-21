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Китай запустит спутники для регистрации гравитационных волн

Программа запуска спутников Taiji рассчитана до 2024 года

сегодня, 17:46
Автор:

Павел Зинченко

Китай планирует запустить космический спутник Taiji-2. Он предназначен для проведения на орбите экспериментов по ключевым технологиям, связанным с обнаружением гравитационных волн из космоса, до 2024 года, сообщил главный научный сотрудник программы Taiji Ву Юэлян. Об этом сообщает Nation.

Китай запустит спутники для регистрации гравитационных волн

Taiji-1, первый китайский спутник в программе, был запущен в августе 2019 года и хорошо работает на орбите, сказал Ву Юэлян, академик Китайской академии наук (CAS), на проходящей в 2020 году Китайской космической конференции в городе Фучжоу, который является столицей провинции Фуцзянь на востоке Китая.

"Спутник Taiji-1 сделал фундаментальный шаг в обнаружении гравитационных волн в Китае. Его экспериментальные результаты подтвердили правильность и осуществимость всей программы Taiji"

CAS разработала трехэтапную стратегию реализации программы Taiji. На разработку Taiji-1 у исследовательской команды ушло около года. На втором этапе предполагается запустить два спутника, а на третьем - еще три.

Как сообщало издание "Комментарии", китайцы рассказали о новых спутниках для Интернета вещей.

 


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