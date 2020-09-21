Китай запустит спутники для регистрации гравитационных волн

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Павел Зинченко
Китай планирует запустить космический спутник Taiji-2. Он предназначен
для проведения на орбите экспериментов по ключевым технологиям, связанным с
обнаружением гравитационных волн из космоса, до 2024 года, сообщил главный
научный сотрудник программы Taiji Ву Юэлян. Об этом сообщает Nation.
Taiji-1, первый китайский спутник в программе, был запущен в августе
2019 года и хорошо работает на орбите, сказал Ву Юэлян, академик Китайской
академии наук (CAS), на проходящей в 2020 году Китайской космической
конференции в городе Фучжоу, который является столицей провинции Фуцзянь на
востоке Китая.
CAS разработала трехэтапную стратегию реализации программы Taiji.
На разработку Taiji-1 у исследовательской команды ушло около года. На
втором этапе предполагается запустить два спутника, а на третьем - еще три.
Как сообщало издание "Комментарии", китайцы
рассказали о новых спутниках для Интернета вещей.
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