Китай запустил в космос ракету: стало известно, что находилось на борту (ФОТО)

Китай вывел на орбиту нашей планеты группу новых спутников. Об этом пишет издание Xhinhua.

Китай запустил ракету в космос. Фото из открытых источников

Сегодня, 10 декабря, на космодроме Цзюцюань, который расположен в автономном районе Внутренняя Монголия, что на севере Китая состоялся запуск космической ракеты под названием "Чанчжэн-4Б". На борту ракеты-носителя находилась группа спутников Шицзянь-6 05.

На данный момент они уже успешно выведены на орбиту Земли. Как пишет СМИ, аппараты будут использоваться для исследования космоса и испытаний новых технологий.





Фото: Xhinhua

Данный полет стал уже 400-ым для китайских ракет серии "Чанчжэн".

Для справки: согласно данным CASC (Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация) за пол века использования космических ракет "Чанчжэн" в космос было запущено более семи сотен аппаратов.





Фото: Xhinhua

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые нашли доказательства, что гигантская чёрная дыра в центре нашей галактики не спит. Сообщается, что этот "монстр" имеет массу, которая превышает массу нашей звезды в более, чем четыре миллиона раз. Мощный космический телескоп NASA/ESA Hubble помог ученые найти косвенные доказательства извержения фантомной струи из чёрной дыры. Её возраст может составлять несколько тысяч лет.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в России потерпел крушение частный вертолет. Воздушное судно с одним человеком на борту направлялось в район Каракольских озер, однако во время полета пропало с радаров. Сообщается, что несколько часов назад был зафиксирован сигнал аварийного маяка. По предварительным данным в результате авиакатастрофы пилот погиб. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!