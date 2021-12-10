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Китай запустил в космос ракету: стало известно, что находилось на борту (ФОТО)

Китай запустил космическую ракету "Чанчжэн-4Б"

сегодня, 15:05
Автор:

Денис Подставной
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Китай вывел на орбиту нашей планеты группу новых спутников. Об этом пишет издание Xhinhua. 

Китай запустил в космос ракету: стало известно, что находилось на борту (ФОТО)

Китай запустил ракету в космос. Фото из открытых источников

Сегодня, 10 декабря, на космодроме Цзюцюань, который расположен в автономном районе Внутренняя Монголия, что на севере Китая состоялся запуск космической ракеты под названием "Чанчжэн-4Б". На борту ракеты-носителя находилась группа спутников Шицзянь-6 05.

На данный момент они уже успешно выведены на орбиту Земли. Как пишет СМИ, аппараты будут использоваться для исследования космоса и испытаний новых технологий.

Китай запустил в космос ракету: стало известно, что находилось на борту (ФОТО) - фото 2

Фото: Xhinhua 

Данный полет стал уже 400-ым для китайских ракет серии "Чанчжэн". 

Для справки: согласно данным CASC (Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация) за пол века использования космических ракет "Чанчжэн" в космос было запущено более семи сотен аппаратов. 

Китай запустил в космос ракету: стало известно, что находилось на борту (ФОТО) - фото 3

Фото: Xhinhua

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые нашли доказательства, что гигантская чёрная дыра в центре нашей галактики не спит. Сообщается, что этот "монстр" имеет массу, которая превышает массу нашей звезды в более, чем четыре миллиона раз. Мощный космический телескоп NASA/ESA Hubble помог ученые найти косвенные доказательства извержения фантомной струи из чёрной дыры. Её возраст может составлять несколько тысяч лет. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в России потерпел крушение частный вертолет. Воздушное судно с одним человеком на борту направлялось в район Каракольских озер, однако во время полета пропало с радаров. Сообщается, что несколько часов назад был зафиксирован сигнал аварийного маяка. По предварительным данным в результате авиакатастрофы пилот погиб. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. 


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Источник: http://russian.news.cn/2021-12/10/c_1310363799.htm
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