Китай успешно вывел на орбиту многорежимный спутник

Китай успешно запустил многорежимный спутник на запланированную орбиту из Центра запуска спутников Тайюань в северной провинции Китая Шаньси. Запуск прошел в пятницу. Об этом сообщил информационный портал Xinhua.

Спутник был запущен ракетой-носителем Long March-4B в 11:10 по пекинскому времени, сообщает Национальная космическая администрация Китая. Космический спутник представляет собой оптический спутник дистанционного зондирования гражданского назначения с разрешением до уровня ниже метра. Он будет работать на солнечно-синхронной орбите.

Спутник способен предоставлять высокоточные данные изображений дистанционного зондирования для нескольких отраслей, включая геодезию и картографию, управление природными ресурсами, управление чрезвычайными ситуациями, сельское хозяйство, экологическую среду, жилищное строительство и лесное хозяйство.

В рамках миссии также был запущен еще один спутник, предназначенный для популяризации космической науки среди подростков. Он будет проводить научные эксперименты, такие как передача изображений и голосовых данных. Оба спутника были разработаны Китайской академией космических технологий. Пятничный запуск был 337-ым для серии ракет Long March.

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