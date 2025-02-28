Кэти Перри полетит в космос с историческим полностью женским экипажем

Поп-звезда Кэти Перри полетит в космос. Ее полет запланирован на весну этого года и состоится на космическом корабле компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу. Попутчиками американской певицы станут жена миллиардера Лорен Санчес и еще четыре женщины. Таким образом, это будет первый в истории полностью женский экипаж для полета в космос.

Кэти Перри полетит в космос на ракете Blue Origin. Фото: Reuters

Blue Origin уже несколько лет предлагает коммерческие космические экспедиции на борту космического корабля New Shepard. Этой весной запланирован уже 11 полет человека Blue Origin, к которому присоединится певица Кэти Перри, известная своими хитами "I kissed a Girl", "Hot N Cold" и "Last Friday Night".

"Кэти имеет честь быть частью первой исключительно женской команды Blue Origin и надеется, что ее путешествие поощрит ее дочь и других достичь звезд в прямом и переносном смысле", — говорится в заявлении Blue Origin.

Также к певице присоединятся кинопродюсерка Керианн Флинн, активистка борьбы с гендерным насилием Аманда Нгуен, соведущая CBS Mornings Хейл Кинг, инженер по аэрокосмической технике Аиша Боу, журналистка и жена Безоса Лорен Санчес. Стоимость билетов держится в секрете.

Фото: Blue Origin

В космическом путешествии Blue Origin приняли участие уже 52 человека, среди которых много знаменитостей, в частности Уильям Шатнер из культового "Звездного пути".

Корабль Blue Origin во время полета в космос пересекает линию Кармана, признанную международными договорами, как границу между атмосферой Земли и космическим пространством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что частные космические туристы впервые вышли в открытый космос.

Также "Комментарии" писали, что миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый полет в космос.