logo

BTC/USD

82037.51

ETH/USD

2180.43

LTC/USD

121.57

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Кэти Перри полетит в космос с историческим полностью женским экипажем
commentss НОВОСТИ Все новости

Кэти Перри полетит в космос с историческим полностью женским экипажем

Кэти Перри полетит в космос на ракете Blue Origin с женским экипажем.

сегодня, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Поп-звезда Кэти Перри полетит в космос. Ее полет запланирован на весну этого года и состоится на космическом корабле компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу. Попутчиками американской певицы станут жена миллиардера Лорен Санчес и еще четыре женщины. Таким образом, это будет первый в истории полностью женский экипаж для полета в космос.

Кэти Перри полетит в космос с историческим полностью женским экипажем

Кэти Перри полетит в космос на ракете Blue Origin. Фото: Reuters

Blue Origin уже несколько лет предлагает коммерческие космические экспедиции на борту космического корабля New Shepard. Этой весной запланирован уже 11 полет человека Blue Origin, к которому присоединится певица Кэти Перри, известная своими хитами "I kissed a Girl", "Hot N Cold" и "Last Friday Night".

"Кэти имеет честь быть частью первой исключительно женской команды Blue Origin и надеется, что ее путешествие поощрит ее дочь и других достичь звезд в прямом и переносном смысле", — говорится в заявлении Blue Origin.

Также к певице присоединятся кинопродюсерка Керианн Флинн, активистка борьбы с гендерным насилием Аманда Нгуен, соведущая CBS Mornings Хейл Кинг, инженер по аэрокосмической технике Аиша Боу, журналистка и жена Безоса Лорен Санчес. Стоимость билетов держится в секрете.

Кэти Перри полетит в космос с историческим полностью женским экипажем - фото 2

Фото: Blue Origin

В космическом путешествии Blue Origin приняли участие уже 52 человека, среди которых много знаменитостей, в частности Уильям Шатнер из культового "Звездного пути".

Корабль Blue Origin во время полета в космос пересекает линию Кармана, признанную международными договорами, как границу между атмосферой Земли и космическим пространством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что частные космические туристы впервые вышли в открытый космос.

Также "Комментарии" писали, что миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый полет в космос.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.space.com/space-exploration/human-spaceflight/katy-perry-and-historic-all-female-crew-will-launch-to-space-on-blue-origin-rocket
Теги:

Новости

Все новости