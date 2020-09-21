Компания GHGSat запустила спутник для борьбы с глобальным потеплением

В небе появился новый мощный спутник для мониторинга выбросов метана (CH4), одного из ключевых газов, влияющих на изменение климата, вызванного деятельностью человека. Космический аппарат, известный как Iris, может отображать шлейфы CH4 в атмосфере с разрешением всего 25 метров. Это позволяет идентифицировать отдельные источники, такие как конкретные нефтегазовые объекты. Об этом сообщало издание BBC.

Iris был запущен канадской компанией GHGSat в Монреале 2 сентября. Это первопроходец в созвездии из 10 космических аппаратов, которые будут запущены к концу 2022 года. Наблюдения проводились над Туркменистаном, в регионе, где ранее были отмечены большие шлейфы от нефтегазовой инфраструктуры. Обнаружение, наложенное на стандартный аэрофотоснимок, показывает концентрацию метана в воздухе, превышающую нормальные фоновые уровни.





Потенциал глобального потепления метана в 30 раз больше, чем у диоксида углерода, поэтому крайне важно ограничивать или сокращать любые ненужные выбросы. Источники, созданные человеком, многочисленны и разнообразны, в том числе не только нефтегазовые объекты, но и сельское хозяйство, свалки, угольные шахты и плотины гидроэлектростанций.

GHGSat уже работает с операторами, регулирующими органами и другими заинтересованными сторонами, чтобы охарактеризовать эти выбросы с помощью прототипа спутника под названием Claire, который он запустил в 2016 году. Присутствие на орбите Iris предоставляет компании дополнительный поток данных, который она теперь намеревается интерпретировать в новом британском аналитическом центре, который будет открыт в Эдинбурге и Лондоне в ближайшие недели. Следующий спутник GHG, Hugo, проходит испытания и, как ожидается, будет запущен в конце этого года.

Как сообщало издание "Комментарии", китайцы рассказали о новых спутниках для Интернета вещей.

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