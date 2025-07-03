К Земле на большой скорости приближается межзвездный объект

Астрономы зафиксировали новый уникальный объект, направляющийся во внутренние области Солнечной системы. Речь о межзвездной комете 3I/ATLAS, которая стала лишь третьим в истории подтвержденным гостем из-за пределов нашей планетной системы. Ожидается, что она приблизится к Солнцу уже осенью 2025 года.

Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото иллюстративное

Комету 3I/ATLAS (ранее известную как A11pI3Z или C/2025 N1) обнаружили 1 июля 2025 с помощью телескопа ATLAS в Чили. Этот инструмент является частью программы NASA для раннего обнаружения объектов, которые могут столкнуться с Землей. С этого времени Центр малых планет официально классифицировал объект как 3I. То есть, это третий межзвездный объект, который зафиксировали в истории человечества. До этого были известны только астероид "Оумуамуа" в 2017 году и комета Борисова в 2019.

В отличие от большинства комет в Солнечной системе, траектория 3I/ATLAS свидетельствует, что она прилетела из межзвездного пространства и никогда раньше не являлась частью нашей системы.

Траектория межзвездной кометы 3I/ATLAS при прохождении через Солнечную систему. Изображение: NASA/JPL-Caltech

По данным NASA, сейчас объект находится на расстоянии около 4,5 астрономической единицы от Солнца, что составляет около 670 миллионов километров. Она имеет слабое свечение, поэтому ее трудно наблюдать с Земли без мощного оборудования. Однако ближе к концу октября, когда комета достигнет ближайшей точки к Солнцу, она станет ярче.

3I/ATLAS движется со скоростью около 68 км/с или 244 800 км/час по отношению к Солнцу. Никакой угрозы для Земли она не представляет. Напротив, такие объекты позволяют получить уникальную информацию о других звездных системах. Ведь кометы из межзвездного пространства могут иметь совсем другой химический состав, чем сформировавшиеся в Солнечной системе.

Ожидается, что после прохождения вблизи Солнца в октябре 2025 года комета 3I/ATLAS снова появится на небе в декабре. Это даст астрономам еще один повод исследовать ее подробнее, прежде чем она исчезнет в глубинах космоса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что астрономы впервые зафиксировали уникальное явление – двойной взрыв звезды.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне выдвинули теорию о кораблях пришельцев, которая связана с первым межзвездным объектом.