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Италия оплатила полет офицеров ВВС в космос

Космоплан VSS Unity компании Virgin Galactic, которая принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону, успешно завершил свой первый коммерческий рейс

сегодня, 17:21
Автор:
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Константин Куликов
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Весь полет в общей сложности длился около полутора часов, на борту помимо двух пилотов и астронавта-инструктора компании Virgin Galactic находились трое итальянских офицеров-летчиков, которые провели ряд научных экспериментов в условиях невесомости, а когда корабль достиг наивысшей точки полета, развернули национальный флаг по случаю столетия итальянских ВВС. Об этом сообщают "Комментарии".

Италия оплатила полет офицеров ВВС в космос

Итальянские офицеры на борту Virgin Galactic

За полет итальянских офицеров заплатило Министерство обороны Италии. Стоимость билетов на рейсы Virgin Galactic составляет от 250 до 450 тыс. долларов и сейчас у компании Ричарда Брэнсона есть очередь из 800 желающих полететь в космос. 


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Корабль Unity может взять на борт лишь несколько пассажиров, а полеты планируется пока совершать раз в месяц. 

Unity считается суборбитальным кораблем, то есть он не в состоянии достичь скорости и высоты, необходимой для выхода на орбиту, он тем не менее дает пассажирам испытать несколько минут невесомости  (им будет разрешено отстегнуть ремни) в верхней точке своей траектории — около 82 километров над поверхностью земли. Кроме того, из иллюминаторов ракетоплана открываются великолепные виды на Землю.

Состоявшаяся в четверг миссия получила название Galactic 01. Второй рейс, Galactic 02, запанирован на август. 

Ричард Брэнсон — британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля. Один из самых богатых жителей Великобритании с состоянием более чем 5 миллиардов долларов США. 11 июля 2021 года Брэнсон в возрасте 70 лет слетал к нижней границе космоса в рамках испытательного полета корабля своей компании Virgin Galactic.

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