Италия оплатила полет офицеров ВВС в космос

Весь полет в общей сложности длился около полутора часов, на борту помимо двух пилотов и астронавта-инструктора компании Virgin Galactic находились трое итальянских офицеров-летчиков, которые провели ряд научных экспериментов в условиях невесомости, а когда корабль достиг наивысшей точки полета, развернули национальный флаг по случаю столетия итальянских ВВС. Об этом сообщают "Комментарии".

Итальянские офицеры на борту Virgin Galactic

За полет итальянских офицеров заплатило Министерство обороны Италии. Стоимость билетов на рейсы Virgin Galactic составляет от 250 до 450 тыс. долларов и сейчас у компании Ричарда Брэнсона есть очередь из 800 желающих полететь в космос.

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Корабль Unity может взять на борт лишь несколько пассажиров, а полеты планируется пока совершать раз в месяц.

Unity считается суборбитальным кораблем, то есть он не в состоянии достичь скорости и высоты, необходимой для выхода на орбиту, он тем не менее дает пассажирам испытать несколько минут невесомости (им будет разрешено отстегнуть ремни) в верхней точке своей траектории — около 82 километров над поверхностью земли. Кроме того, из иллюминаторов ракетоплана открываются великолепные виды на Землю.

Состоявшаяся в четверг миссия получила название Galactic 01. Второй рейс, Galactic 02, запанирован на август.

Ричард Брэнсон — британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля. Один из самых богатых жителей Великобритании с состоянием более чем 5 миллиардов долларов США. 11 июля 2021 года Брэнсон в возрасте 70 лет слетал к нижней границе космоса в рамках испытательного полета корабля своей компании Virgin Galactic.

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