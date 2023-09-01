Индия запускает новый корабль к Солнцу

Через неделю после того, как Индия стала первым государством в мире, успешно посадившим спускаемый аппарат возле южного полюса Луны, она готова отправиться к Солнцу. Запланировано запустить космическую обсерваторию – первую в Индии – для наблюдения за ближайшей к нам звездой и изучения особенностей космической погоды, таких как солнечный ветер. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Адитья-L1

Ожидается, что космический аппарат стартует в 6:20 утра по Гринвичу (09:20 утра по Киеву) в субботу 2 сентября, с главного космодрома Индии на острове Шрихарикота, в 100 км к северу от города Ченнаи, на юго-востоке страны. На фото, опубликованных индийским космическим агентством, видно, что ракета и аппарат полностью интегрированы на стартовой площадке.

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Пункт его назначения находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Это почти в четыре раза больше расстояния между Землей и Луной, но является всего одной сотой расстояния до самого Солнца, которое находится в 151 миллионах километров от нашей планеты.

Обозначение L1 в названии обсерватории относится к точке Лагранжа — месту в космосе, где гравитационные силы двух крупных тел, таких как Солнце и Земля, нейтрализуют друг друга, создавая область равновесия. Ее космический аппарат может использовать для снижения расхода топлива. Эти точки названы в честь Жозефа-Луи Лагранжа — французского математика, который первым занялся их изучением в 18 веке.

"Адитья-L1" попытается лучше понять динамику солнечного ветра, который вызывает не только красивое северное и южное сияние на Земле, но и электромагнитные возмущения.

Этот аппарат рассчитан на пребывание в космосе в течение более пяти лет.

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