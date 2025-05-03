Гигантская китайская дамба изменила вращение планеты: теперь сутки на Земле продолжаются дольше

Самая большая гидроэлектростанция мира не только производит энергию, но и влияет на Землю. В NASA зафиксировали, что гигантская китайская дамба "Три ущелья" продлила продолжительность суток на нашей планете.

Плотина "Три ущелья" продлила сутки на Земле. Фото из открытых источников

Доктор Бенджамин Фонг Чао из Центра космических полетов имени Годдарда NASA обнаружил, что масса воды, удерживаемая плотиной "Три ущелья", влияет на распределение массы Земли и сместила ось планеты примерно на 2 сантиметра. Это влияет на динамику вращения планеты. По оценкам исследователей, из-за дамбы "Три ущелья" сутки на Земле стали длиннее на 0,06 микросекунды, то есть на 0,00000006 секунды.

Как подсчитали ученые, чтобы продлить день на секунду, понадобилось бы построить более 16 миллионов таких дамб. Исследователи указывают, что даже за всю историю Вселенной в 13,8 миллиарда лет, если бы подобный сдвиг повторялся каждый день, это дало бы всего три дополнительных дня.

Ученые заметили, несмотря на то, что это изменение кажется незначительным, оно демонстрирует, насколько тесно взаимосвязаны процессы на нашей планете. Сдвиг воды объемом 40 кубических километров не только обеспечивает электроэнергией миллионы людей, но и меняет центр массы Земли.

Плотина "Три ущелья" была завершена Китаем в 2012 году. Она простирается более чем на 2,3 км через реку Янцзы вблизи города Саньдоупинг. Ее высота составляет 185 метров, а общая стоимость строительства достигла более 20 миллиардов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые рассказали, что будет, если Земля перестанет вращаться.

Также "Комментарии" писали, что в сутках больше не 24 часа. Земля стала вращаться быстрее.