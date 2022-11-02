Falcon Heavy Илона Маска взлетела – это секретная миссия космических сил США

Falcon Heavy – крупнейшая ракета носитель компании SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Запуск прошел 1 ноября, но конкретных деталей о миссии практически нет. Потому американский канал CNN утверждает, что миссия может иметь секретные задачи.

Запуск ракеты Falcon Heavy. Фото из открытых источников

Ракета Илона Маска стартовала в 9:41 утра по восточному времени из принадлежащего НАСА Космического центра Кеннеди. Цель запуска состоит в доставлении на орбиту американских спутников для миссии под кодовым названием USSF-44.

Запуск прошел удачно. Два ракетных ускорителя вернулись и сели на место посадки, тогда как один центральный упал в океан, поскольку в нем закончилось топливо.

В открытом доступе практически отсутствует информация о миссии USSF-44. Командование космических систем США сообщило лишь, что Falcon Heavy выведет на орбиту несколько спутников, связанных для отслеживания объектов в космосе.

Американское издание CNN обратилось в Командование космических систем и офис министра военно-воздушных сил США, но те отказались давать комментарии о цели секретной миссии.

Это первый запуск ракеты Falcon Heavy с 2019г. Тогда Илон Маск отправил на ракете Falcon Heavy свой автомобиль, до сих пор находящийся где-то в космосе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск предлагал Украине искать мир с Россией.

Также "Комментарии" писали о данных разведки США, согласно которым стало известно, что Иран планирует поставлять для Российской Федерации баллистические ракеты в количестве около 1000 единиц. Кроме того, Исламское Государство продолжает направлять в РФ свои дроны-камикадзе.

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