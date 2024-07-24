Этого там не должно быть: ученых повергла в шок находка на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил большое количество чистой серы на Марсе. Ученые поразило такое открытие, ведь они не ожидали обнаружить серу в таком состоянии на красной планете. Для исследователей это еще одно доказательство того, что жизнь на этой планете была возможна в прошлом.



Марсоход Curiosity обнаружил чистую серу на Марсе. Фото из открытых источников

Марсоход Curiosity, весящий почти тонну, во время движения по Марсе оставляет следы на его поверхности. Кроме того, марсоход передвигает камни, которые иногда под его тяжестью растрескиваются. Так случилось и в этот раз.

Во время движения по каналу Гедиз Валлис марсоход Curiosity случайно расколол камни и обнаружил необычные структуры. Исследователи прямо говорят, что раньше не видели ничего подобного и не ожидали увидеть это на Марсе. Оказалось, что марсоход Curiosity нашел кристаллы чистой серы.

Раньше серу на Марсе находили только в минеральной форме. Ученые считают, что это еще одно доказательство того, что на Марсе была возможна жизнь в прошлом.

"Найти камни из чистой серы — это все равно что найти оазис в пустыне. Этого там не должно быть, поэтому мы должны это объяснить", — сказал научный сотрудник проекта марсианской миссии в Лаборатории реактивного движения в Калифорнии Ашвин Васавада.

Как объясняют ученые, чистая сера в форме кристаллов на поверхности Марса является очередным доказательством того, что на планете существовала жидкая вода. По словам ученых, сера могла сыграть ключевую роль в возникновении жизни на Земле, когда более четырех миллиардов лет назад атмосфера планеты была богата углеродом и серой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что астрономы обнаружили миллионы литров воды на Марсе в неожиданном месте.

Также "Комментарии" писали о том, что в России заявили о "марсианских технологиях", якобы использующих Украину в войне против РФ.