Британцы намерены убрать побольше космического мусора

Новые подходы к отслеживанию спутников и космического мусора на орбите изучаются Космическим агентством Великобритании. UKSA выделяет более 1 миллиона фунтов стерлингов семи фирмам на помощь в продвижении новых сенсорных технологий и интеллектуальных алгоритмов, необходимых для интерпретации их данных. Об этом сообщает издание BBC.

Поиск лучших способов наблюдения за объектами, движущимися вокруг Земли, стал приоритетной задачей. По мере того, как запускается все больше и больше спутников, растет беспокойство о возможности столкновения аппаратов с космическим мусором.

Большой проблемой является растущее количество избыточного оборудования и мусора на орбите. По некоторым подсчетам - около 900 тысяч объектов размером более 1 см. Все они способны нанести огромный ущерб или даже уничтожить действующий космический корабль при высокоскоростном столкновении. Проекты, поддерживаемые UKSA, создаются как стартапами, так и более известными компаниями. Главная цель - улучшить способы обнаружения, определения характеристик и отслеживания объектов.

Хотя многие из этих проектов все еще находятся на стадии лабораторных исследований, разработки компании D-Orbit, посвященные расширению возможностей некоторого оборудования, уже находятся в космосе. Недавно компания запустила аппарат для перевозки и развертывания множества небольших спутников. Они используют камеры для фотографирования окрестностей и отображения звезд в целях навигации. У D-Orbit есть идея использовать изображения камер, чтобы также идентифицировать пролетающий мусор.

Как сообщало издание "Комментарии", китайцы успешно испытали 3D-принтер в космосе.

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