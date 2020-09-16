kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.09.2020

BTC/USD

10916.81

ETH/USD

365.74

LTC/USD

48.48

НБУ 16.09.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT космос Британцы намерены убрать побольше космического мусора
commentss НОВОСТИ Все новости

Британцы намерены убрать побольше космического мусора

Космическое агентство Великобритании выделила крупную сумму для продвижения новых сенсорных технологий

сегодня, 10:45
Автор:

Павел Зинченко

Новые подходы к отслеживанию спутников и космического мусора на орбите изучаются Космическим агентством Великобритании. UKSA выделяет более 1 миллиона фунтов стерлингов семи фирмам на помощь в продвижении новых сенсорных технологий и интеллектуальных алгоритмов, необходимых для интерпретации их данных. Об этом сообщает издание BBC.

Британцы намерены убрать побольше космического мусора

Поиск лучших способов наблюдения за объектами, движущимися вокруг Земли, стал приоритетной задачей. По мере того, как запускается все больше и больше спутников, растет беспокойство о возможности столкновения аппаратов с космическим мусором.

Большой проблемой является растущее количество избыточного оборудования и мусора на орбите. По некоторым подсчетам - около 900 тысяч объектов размером более 1 см. Все они способны нанести огромный ущерб или даже уничтожить действующий космический корабль при высокоскоростном столкновении. Проекты, поддерживаемые UKSA, создаются как стартапами, так и более известными компаниями. Главная цель - улучшить способы обнаружения, определения характеристик и отслеживания объектов. 

Хотя многие из этих проектов все еще находятся на стадии лабораторных исследований, разработки компании D-Orbit, посвященные расширению возможностей некоторого оборудования, уже находятся в космосе. Недавно компания запустила аппарат для перевозки и развертывания множества небольших спутников. Они используют камеры для фотографирования окрестностей и отображения звезд в целях навигации. У D-Orbit есть идея использовать изображения камер, чтобы также идентифицировать пролетающий мусор.

Как сообщало издание "Комментарии", китайцы успешно испытали 3D-принтер в космосе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!