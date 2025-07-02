Звезда взорвалась дважды: астрономы впервые зафиксировали уникальное явление

Впервые в истории астрономы зафиксировали двойную смерть сверхновой звезды, которая взорвалась дважды. Это открытие, сделанное с помощью Большого Телескопа Европейской южной обсерватории (ESO's VLT), может коренным образом изменить наше понимание того, как гибнут звезды и как работает один из важнейших механизмов в космосе.

Остатки сверхновой SNR 0509-67.5. Фото: ESO’s VLT

Новое исследование остатков сверхновой SNR 0509-67.5, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показало, что не все сверхновые типа Ia имеют одинаковую природу. Некоторые из них могут взрываться в два этапа, где сначала происходит поверхностная вспышка, а затем полная детонация ядра звезды.

В исследовании говорится о взрыве белого карлика – небольшого по размеру, но очень плотного звездного остатка. В двойном звездном тандеме такой объект может накапливать вокруг себя гелий, оторванный от звезды-компаньона. Во время этого процесса может произойти первая нестабильная детонация оболочки. Она запускает ударную волну, которая вызывает второй, гораздо более сильный взрыв уже в ядре белого карлика. Исследователи считают, что это явление повлекло за собой образование остатка сверхновой SNR 0509-67.5.

Ключевым доказательством стало наличие двух оболочек, которые до сих пор наблюдаются в космосе и стали остатком двух отдельных этапов взрыва. Как отметил ведущий автор исследования Приям Дас из Университета Нового Южного Уэльса, эти визуальные находки не только подтверждают гипотезу, но и позволяют по-новому оценить роль сверхновых в строении Вселенной.

"Это ощутимое доказательство двойной детонации не только способствует разгадке древней тайны, но и предлагает визуальное зрелище. Раскрытие внутренних механизмов такого поразительного космического взрыва невероятно завораживает", — сказал ученый.

Сверхновые типа Ia имеют особое значение для науки. Из-за предполагаемой яркости они служат своеобразной "космической линейкой", позволяющей точно измерять расстояния во Вселенной. Именно благодаря таким сверхновым ученые в свое время обнаружили, что расширение Вселенной происходит с ускорением.

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