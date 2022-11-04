Астрономы обнаружили "убийцу планет". Такого огромного астероида не видели многие годы

Астрономы нашли три новых потенциально опасных астероида в Солнечной системе. Ученые утверждают, что один из них может пересечь орбиту Земли. Это самый большой астероид за почти десятилетие наблюдений, а издание The Guardian называет его "убийцей планет".



Астероид. Фото из открытых источников

Астероид под названием 2022 AP7 обнаружили ученые, искавшие космические камни на орбитах Венеры и Земли. Кроме того, ученые обнаружили еще два меньших астероида.

Исследователь Скотт Шеппард и его коллеги из Научного института Карнеги пишут, что самый большой из них диаметр от 1,1 до 2,3 км и является потенциально опасным, ведь пересекает орбиту нашей планеты.

Скотт Шеппард утверждает, что 2022 AP7 входит в 5% крупнейших астероидов, когда-либо находивших астрономы.

"Любой астероид размером более 1 км считается убийцей планет", — рассказывает Шеппард и добавляет, что его столкновение с нашей планетой может уничтожить жизнь.

Несмотря на такую находку, астрономы утверждают, что не следует впадать в панику, ведь астероид 2022 AP7 пересечет орбиту Земли в период, когда наша планета будет находиться по другую сторону Солнца. Хотя Шеппард отметил, что со временем астероид будет сближаться с Землей, но это произойдет через несколько столетий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о запуске секретных спутников ракетами Falcon Heavy Илона Маска. Журналисты обратились в американские учреждения за дополнительной информацией, но те сообщили, что не готовы говорить на эту тему.

Также "Комментарии" писали об испытаниях нового вида запуска объектов в космос под названием космическая катапульта.

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