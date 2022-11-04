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Астрономы обнаружили "убийцу планет". Такого огромного астероида не видели многие годы

Исследователи космоса нашли большой астероид и сообщили о возможной опасности столкновения с Землей в будущем.

сегодня, 22:02
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Автор:

Slava Kot

Астрономы нашли три новых потенциально опасных астероида в Солнечной системе. Ученые утверждают, что один из них может пересечь орбиту Земли. Это самый большой астероид за почти десятилетие наблюдений, а издание The Guardian называет его "убийцей планет".

Астрономы обнаружили "убийцу планет". Такого огромного астероида не видели многие годы

Астероид. Фото из открытых источников

Астероид под названием 2022 AP7 обнаружили ученые, искавшие космические камни на орбитах Венеры и Земли. Кроме того, ученые обнаружили еще два меньших астероида.

Исследователь Скотт Шеппард и его коллеги из Научного института Карнеги пишут, что самый большой из них диаметр от 1,1 до 2,3 км и является потенциально опасным, ведь пересекает орбиту нашей планеты.

Скотт Шеппард утверждает, что 2022 AP7 входит в 5% крупнейших астероидов, когда-либо находивших астрономы.

"Любой астероид размером более 1 км считается убийцей планет", — рассказывает Шеппард и добавляет, что его столкновение с нашей планетой может уничтожить жизнь.

Несмотря на такую находку, астрономы утверждают, что не следует впадать в панику, ведь астероид 2022 AP7 пересечет орбиту Земли в период, когда наша планета будет находиться по другую сторону Солнца. Хотя Шеппард отметил, что со временем астероид будет сближаться с Землей, но это произойдет через несколько столетий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о запуске секретных спутников ракетами Falcon Heavy Илона Маска. Журналисты обратились в американские учреждения за дополнительной информацией, но те сообщили, что не готовы говорить на эту тему.

Также "Комментарии" писали об испытаниях нового вида запуска объектов в космос под названием космическая катапульта.



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Источник: https://www.theguardian.com/science/2022/nov/01/huge-planet-killer-asteroid-discovered-and-its-heading-our-way?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1667330834
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