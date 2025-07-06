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Астронавтка NASA показала фото "вторжения" малоизвестного объекта в атмосферу Земли

Астронавтка NASA Николь Айерс сфотографировала с МКС гигантскую красную молнию спрайт, которую ученые до сих пор не до конца понимают.

6 июля 2025, 08:20
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Slava Kot

Астронавтка NASA Николь Айерс, находящаяся на борту Международной космической станции, зафиксировала поразительное природное явление — гигантский электрический разряд, известный как спрайт. Красная молния в форме медузы поднималась высоко в атмосферу над грозами в Северной Америке.

Астронавтка NASA показала фото "вторжения" малоизвестного объекта в атмосферу Земли

Спрайт молния. Фото: NASA/ISS/Николь Айерс

Космонавтка Николь Айерс в рамках 72 и 73 экспедиции находится на МКС. Когда космическая станция пролетала над Мексикой, Калифорнией и Техасом, Айерс удалось сделать фото редкого явления под названием спрайт.

"Просто. Вау. Я поймала этот спрайт. Спрайты – это временные световые события, которые происходят над облаками и вызываются интенсивной электрической активностью во время гроз внизу", – подписала фото астронавтка NASA.

Что такое спрайт молнии

Спрайт – это гигантские электрические разряды, возникающие в верхних слоях атмосферы от 50 до 130 км над землей. Их название происходит от английского слова "sprite", что означает "дух" или "призрак". Часто они имеют красное или синее свечение и необычную форму похожую на медузу или морковку из-за разветвленных световых "щупальцев".

Астронавтка NASA показала фото ”вторжения” малоизвестного объекта в атмосферу Земли - фото 2

Красный спрайт молния

Эти явления относятся к группе TLE (Transient Luminous Events) – кратковременным световым событиям, возникающим во время сильных гроз. В эту же категорию входят голубые струи и кольцеобразные ELVES. Однако именно спрайты чаще всего наблюдаются из космоса. Хотя впервые спрайты наблюдали еще пассажиры авиалайнеров в 1950-х годах, впервые их удалось сфотографировать только в 1989-м. Несмотря на десятилетия наблюдений, ученые до сих пор не могут объяснить, почему лишь некоторые удары молний влекут за собой спрайт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что н ад гавайским небом зафиксировали спрайт молнии.

Также "Комментарии" писали, что на большой скорости Земли приближается межзвездный объект.



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Источник: https://www.livescience.com/planet-earth/weather/astronaut-snaps-giant-red-jellyfish-sprite-over-north-america-during-upward-shooting-lightning-event?fbclid=IwY2xjawLWBTpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF6czJYeUh5MXdlcWZydmtEAR4ri4He174o8tGhKHF7jPs72Z5fyEEony1Br932
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