Арабские Эмираты перенесли миссию на Красную планету

Объединенные Арабские Эмираты перенесли на 17 июля запуск своей миссии на Марс из-за погодных условий на стартовой площадке в Японии. Об этом сообщил информационный ресурс National Post со ссылкой на представителей правительства ОАЭ.

Зонд "Надежда" должен был стартовать из японского космического центра Танегасима в 12:51 по времени ОАЭ в среду для семимесячного полета на Красную планету. Космический зонд будет находиться на орбите Марса и передавать на Землю информацию об его атмосфере.

"Космическая миссия ОАЭ, первая межпланетная миссия в арабском мире, стартует в пятницу 17 июля 2020 года в 12:43 по времени ОАЭ из Космического центра Танегасима", - сообщили в правительственном офисе связи.

В настоящее время есть восемь активных миссий, которые исследуют Марс. В этом году еще две миссии отправят США. ОАЭ впервые объявила о планах миссии в 2014 году и намеревается достичь планеты в 2021 году.

В ОАЭ, где проживает 9,4 миллиона человек, значительное число которых составляют иностранные рабочие, не хватает научной и промышленной базы крупных космических держав. В 2017 году страна запустила Национальную космическую программу. Для разработки и постройки зонда "Надежда", правительство страны и Дубайский космический центр имени Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) работали с образовательными учреждениями США, имеющими опыт в освоении космоса.

Как сообщало издание "Комментарии", в NASA рассказали, когда отправят ракету на Марс.

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