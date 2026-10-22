Япония выставит против медведей стаи роботов-собак: как работают необычные защитники

Японские ученые нашли необычный способ защиты людей от медведей — они разрабатывают роботизированных собак, способных самостоятельно объединяться в стаи. Устройства планируют использовать на окраинах городов и возле фермерских хозяйств, где встречи с дикими животными могут представлять опасность.

Японские исследователи разрабатывают роботов-собак для защиты людей от медведей. Кадр из видео: AKT / Akita Prefectural University

Как будут работать роботы-собаки

Разработку под названием Хатчан (Hacchan) представили в рамках конкурса Bear-Tech Solution Contest, организованного Университетом префектуры Акита. Всего на конкурс поступило 41 предложение, а 13 октября в городе Акита показали наиболее перспективные идеи.

Хатчан — четвероногий робот, поведение которого вдохновлено охотничьими собаками породы акита-ину. Устройство оснащено камерой, которая должна обнаруживать медведей. Когда животное попадает в поле зрения, робот воспроизводит через встроенный динамик громкий собачий лай, чтобы напугать его и заставить вернуться в лес.

Зачем роботам нужна стая

Хатчан сможет передавать данные о своем местоположении и вызывать другие роботизированные устройства к месту появления медведя. Несколько роботов вместе будут создавать более сильный звуковой эффект, который должен помочь отпугивать диких животных.

Кроме того, система будет собирать данные о появлении и поведении медведей. Эта информация поможет роботам эффективнее и автономнее патрулировать окрестности населенных пунктов. Разработка предполагает нелетальный способ защиты: цель заключается в отпугивании животных, а не в их уничтожении.

Когда начнутся испытания

По словам Масаюки Ёсиды из Центра регионального сотрудничества и развития исследований университета, команда надеется начать полевые испытания роботов до конца 2026 года. Они должны показать, насколько эффективно устройства смогут обнаруживать медведей, взаимодействовать друг с другом и защищать территории вблизи населенных пунктов.

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