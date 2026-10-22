Японія виставить проти ведмедів зграї роботів-собак: як працюють незвичайні захисники

Японські вчені знайшли незвичайний спосіб захисту людей від ведмедів — вони розробляють роботизованих собак, здатних самостійно об'єднуватися у зграї. Пристрої планують використовувати на околицях міст і фермерських господарств, де зустрічі з дикими тваринами можуть становити небезпеку.

Японські дослідники розробляють роботів-собак для захисту людей від ведмедів. Кадр із відео: AKT / Akita Prefectural University

Як працюватимуть роботи-собаки

Розробку під назвою Хатчан (Hacchan) представили в межах конкурсу Bear-Tech Solution Contest, організованого Університетом префектури Акіта. Загалом на конкурс надійшла 41 пропозиція, а 13 жовтня в місті Акіта показали найперспективніші ідеї.

Хатчан — чотириногий робот, поведінка якого натхненна мисливськими собаками породи акіта-іну. Пристрій оснащений камерою, яка має виявляти ведмедів. Коли тварина потрапляє в поле зору, робот відтворює через вбудований динамік гучний собачий гавкіт, щоб налякати її та змусити повернутися до лісу.

Навіщо роботам потрібна зграя

Хатчан зможе передавати дані про своє розташування та викликати інші роботизовані пристрої до місця появи ведмедя. Кілька роботів разом створюватимуть сильніший звуковий ефект, який має допомогти відлякати диких тварин.

Крім того, система збиратиме дані про появу та поведінку ведмедів. Ця інформація допоможе роботам ефективніше й автономніше патрулювати околиці населених пунктів. Розробка передбачає нелетальний спосіб захисту: мета полягає у відлякуванні тварин, а не в їх знищенні.

Коли почнуться випробування

За словами Масаюкі Йосіди з Центру регіонального співробітництва та просування досліджень університету, команда сподівається розпочати польові випробування роботів до кінця 2026 року. Вони мають показати, наскільки ефективно пристрої зможуть виявляти ведмедів, взаємодіяти між собою та захищати території поблизу людських поселень.

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