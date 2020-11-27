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Вирус не пройдет: робот LightStrike уничтожит Covid-19 в считанные минуты

Робот LightStrike имеет датчик движения, который поможет не навредить людям

сегодня, 11:29
Автор:

Павел Зинченко

В аэропорту в США используется робот, который убивает микробы, чтобы помочь остановить распространение коронавируса. Международный аэропорт Сан-Антонио в Техасе представил устройство LightStrike стоимостью 125 000 долларов США для уборки общественных мест.

Вирус не пройдет: робот LightStrike уничтожит Covid-19 в считанные минуты

LightStrike уничтожит Covid-19

Xenex, компания, создавшая робота, заявляет, что во время пандемии спрос на ее технологии вырос на 600%. LightStrike размером с инвалидную коляску, которой управляет человек-оператор, использует мощный ультрафиолетовый свет для уничтожения вирусов на поверхностях в радиусе 7 футов. Ксеноновый УФ-свет может повредить ДНК и РНК вирусов за считанные минуты.

Поскольку свет небезопасен для людей, у робота есть встроенный датчик движения, который гарантирует, что он отключается, если кто-то идет в пределах досягаемости.

В первоначальных тестах было обнаружено, что LightStrike уничтожает коронавирус после двух минут воздействия. Однако, хотя такое устройство может обеспечить дополнительное душевное спокойствие для путешественников, эксперты предупреждают, что контакт с поверхностью не является основным методом передачи в местах с интенсивным движением, таких как аэропорты.

Как сообщало издание "Комментарии", робот-пилосос превратился в опасное шпионское устройство.


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Источник: https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/germ-killing-robots-lightstrike-texas-airport-b1762285.html
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