В украинский стартап по изготовлению роботов-сортировщиков инвестировали 5 миллионов долларов

Роботов-сортировщиков Deus Robots в 2018 году придумал украинский программист Павел Пикулин. В их разработку он привлек 500 тысяч долларов инвестиций и 1 миллион долларов выложил из собственного кармана. В настоящее время его разработка помогает сортировать отправки на "Новой почте". Но чтобы расширить проект в конце декабря, Пикулин получил щедрое вливание в 5 млн долларов. Об этом сообщает Forbes.

Deus Robots. Фото с Facebook

Сейчас компания Пикулина собирает роботов в Украине, но закупает детали в Китае, Европе и США. Чтобы расшириться, в следующем году планируют арендовать завод в Киеве. И на это есть несколько причин.

"В Украине есть немало талантливых работников, и здесь их работу будет легче контролировать, чем если бы завод открывать в Китае. К тому же, в следующем году в Украине запустят Дія.City (налоговый режим для ИТ-компаний и стартапов – ред.). По моей просьбе в категорию резидентов добавили стартапы-разработчики робототехники. Благодаря этому будет выгоднее разрабатывать роботов именно в Украине", – рассказал Павел Пикулин.

В 2021 году компания изготовила 40 роботов. В следующем году планируют достичь отметки в 1 тысячу. С этим должны помочь инвестиции от BGV Trident Capital в 5 млн. долларов.

В настоящее время Deus Robots разрабатывает три вида роботов-сортировщиков: сортирующие груз весом до 30 кг, перевозящие стеллажи до 300 кг и грузят паллеты до 1 тонны. В следующем году стартап запустит три новых модели, одна из которых сможет забирать посылки с полок.

Украинские роботы уже планируют выход на международный рынок. Их клиентами могут быть ритейлы, почтовые операторы, фармацевтические и автомобильные компании. В Украине стартап пока работает только с "Новой почтой".

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