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В Украине роботизируют ремонт дорог: первые шаги уже сделаны

Новой платформе-роботу ALLY устроили испытание на Львовщине

сегодня, 08:52
Автор:

Лилия Боровая

В Украине роботизируют ремонт дорог: первые шаги уже сделаны

Робот-платформа для ремонта дорог, фото: Укравтодор

Украинские изобретатели Евгений Третьяк и Антон Варавин разработали многофункциональную платформу-робота, которая сейчас тестируется Службой автомобильных дорог во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодор в Facebook.

Изобретение стартаперов должно облегчить процесс перемещения тяжеловесного оборудования, что будет полезно ремонтникам дорог. Разработчики ALLY (так назвали робота) утверждают, что платформа одинаково хорошо будет работать и на ровных дорогах, и в условиях полного бездорожья, а также ее можно использовать как подъемник. Кроме того, к ALLY можно подключать освещение или различные электрические инструменты.

"ALLY протестировали на трассе М-06 Киев — Чоп возле села Бродки Львовской области. Робот помогал осуществлять эксплуатационное содержание трассы ", — сообщили в Укравтодоре.

Управлять этим чудо-прибором очень просто, ведь пультом к нему может обычный смартфон.

На достигнутом разработчики останавливаться не планируют, ведь в планах оснастить ALLY фрезами для покоса травы, снатия старого асфальта, и не только.

Напомним, что с 27 августа на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработали 20 новых приборов фиксации правонарушений, которые контролируют соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Ранее "Комментарии" сообщали , что заместителя директора Представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марка Магалецкого заподозрили в участии в коррупционных схемах, связанных со строительством окружной дороги Житомира.


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Источник: https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/3791231770976712
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