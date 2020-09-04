В Индии создали робота для сбора кокосов

Группа индийских ученых разработала робота, который может лазить по пальмам и собирать кокосы, орехи и прочие плоды. Об этом сообщает издание Robotics and Automation News.

В статье, написанной девятью авторами, исследователи утверждают, что существует "острая нехватка людей, поднимающихся на кокосовые пальмы для сбора кокосовых орехов в Индии и других развивающихся странах". В ответ на это команда создала робота под названием Amaran, который описывается как "новый робот, поднимающийся на кокосовые пальмы". Им можно управлять через смартфон.

Amaran состоит из комбайна с характерной роботизированной рукой и резаком. Его можно прикрепить к кольцевой раме, которая закрепляется на кокосовой пальме. Amaran может управляться через беспроводной интерфейс оператором на земле или через приложение для смартфона.

После размещения в непосредственной близости от грозди кокосов, робот получает команду собрать кокосы, разрезая стебель связки, прикрепленной к дереву. Жизнеспособность робота Amaran была подтверждена испытаниями, проведенными на кокосовой пальме в лаборатории проектирования. Впоследствии конструкция робота Amaran была проверена полевыми испытаниями на кокосовой ферме.

Ученые говорят, что ловкость Amaran в лазании и сборе кокосов может быть затруднена из-за высоты, окружности и наклона дерева. Экспериментальные результаты показывают, что робот может успешно лазать по деревьям высотой до 15,2 метра, с окружностью от 0,66 м до 0,92 м и наклоном ствола дерева до 30 градусов.





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