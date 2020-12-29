Армия Южной Кореи начнет использовать робота для уборки мин

Во вторник агентство по закупкам вооружений Южной Кореи сообщило, что на вооружение ВМС отправлена ​​новая подводная лодка для обезвреживания мин, что, как ожидается, повысит безопасность и операционные возможности.

ФОТО: Naked Science

По данным Управления оборонной программы закупок (DAPA), машина, разработанная местной фирмой Daeyang Electric, впервые была доставлена ​​военным в 2018 году, и около 10 единиц были введены в эксплуатацию.

По данным DAPA, автомобиль, который обладает ключевыми характеристиками морского робота, предназначен для выполнения задач по разминированию путем поиска и идентификации мин под водой и их нейтрализации путем размещения взрывчатки. Он управляется дистанционно, чтобы операторы не пострадали от взрыва закопанных мин.

"Устройство будет использоваться вокруг крупных портов, морских путей и пляжей для быстрого и безопасного удаления мин. Ожидается, что это улучшит возможности ВМС", — сказал представитель DAPA.

Агентство добавило, что новая система может выдерживать сильные течения и оставаться под водой дольше, чем импортная машина, которую до сих пор использовали ВМС.

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