Армия Южной Кореи начнет использовать робота для уборки мин

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Павел Зинченко
Во вторник агентство по закупкам вооружений Южной Кореи сообщило, что на вооружение ВМС отправлена новая подводная лодка для обезвреживания мин, что, как ожидается, повысит безопасность и операционные возможности.
ФОТО: Naked Science
По данным Управления оборонной программы закупок (DAPA), машина, разработанная местной фирмой Daeyang Electric, впервые была доставлена военным в 2018 году, и около 10 единиц были введены в эксплуатацию.
По данным DAPA, автомобиль, который обладает ключевыми характеристиками морского робота, предназначен для выполнения задач по разминированию путем поиска и идентификации мин под водой и их нейтрализации путем размещения взрывчатки. Он управляется дистанционно, чтобы операторы не пострадали от взрыва закопанных мин.
Агентство добавило, что новая система может выдерживать сильные течения и оставаться под водой дольше, чем импортная машина, которую до сих пор использовали ВМС.
Как сообщало издание "Комментарии", военные собаки начнут использовать инновационную AR-гарнитуру. Технология, созданная фирмой Command Sight, находится в ведении исследовательской лаборатории армии США. Военные собаки могут разведывать территорию на предмет взрывчатых веществ и других опасностей, но им постоянно нужны инструкции. Очки предназначены для того, чтобы кинологи могли направлять их, не ставя под угрозу собственную жизнь.
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