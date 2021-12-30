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Alexa предложила ребенку прикоснуться к штекеру в розетке монетой - Amazon отреагировал

В Amazon утверждают, что такого не повторится, и они сразу обновили систему

сегодня, 08:25
Автор:

Людмила Слободенюк
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В США виртуальный ассистент Alexa, встроенный в колонку, предложил 10-летней девочке прикоснуться к штекеру в розетке монетой. Такое опасное предложение ассистент сделал, когда ребенок скучал и спросил, чем ему заняться. По словам мамы девочки, она этого не сделала, потому что уже в своем возрасте понимала последствия тсвоих действий. Но жалобу в Amazon они направили. Об этом сообщает BBC.

Alexa предложила ребенку прикоснуться к штекеру в розетке монетой - Amazon отреагировал

Alexa сказала ребенку запихнуть монету в розетку. Фото из открытых источников

"Вставьте зарядное устройство в розетку наполовину, а затем возьмите монетку пенни и прикоснитесь ею к открытым зубцам", — сказала Alexa.

Мама девочки написала в Twitter, что они часто использовали Alexa в своем досуге: просили ассистента найти им в интернете интересные игры или физические упражнения. Но такого от системы она не ожидала. Когда она услышала из другой комнаты инструкцию Alexa, сразу отменила запрос.

В компании Amazon, разработавшей этого ассистента, сразу отреагировали на этот случай. Заявили, что систему сразу обновили и больше такого не повторится.

"Доверие клиентов для нас важнее всего, что мы делаем, и Alexa должна предоставлять клиентам точную и полезную информацию. Как только нам стало известно об этой ситуации, мы сразу приняли оперативные меры, чтобы все исправить", — говорится в заявлении Amazon.

Предложение виртуального ассистента Alexa, которое было продиктовано ребенку, это так называемый флешмоб из TikTok, который называют "вызов из пенни". Такая шалость, по словам пожарных, может не только вызвать пожар в доме, но и повредить пальцы рук.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-59812510
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