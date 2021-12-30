Alexa предложила ребенку прикоснуться к штекеру в розетке монетой - Amazon отреагировал

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Людмила Слободенюк
В США виртуальный ассистент Alexa, встроенный в колонку, предложил 10-летней девочке прикоснуться к штекеру в розетке монетой. Такое опасное предложение ассистент сделал, когда ребенок скучал и спросил, чем ему заняться. По словам мамы девочки, она этого не сделала, потому что уже в своем возрасте понимала последствия тсвоих действий. Но жалобу в Amazon они направили. Об этом сообщает BBC.
Alexa сказала ребенку запихнуть монету в розетку. Фото из открытых источников
В компании Amazon, разработавшей этого ассистента, сразу отреагировали на этот случай. Заявили, что систему сразу обновили и больше такого не повторится.
Предложение виртуального ассистента Alexa, которое было продиктовано ребенку, это так называемый флешмоб из TikTok, который называют "вызов из пенни". Такая шалость, по словам пожарных, может не только вызвать пожар в доме, но и повредить пальцы рук.
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