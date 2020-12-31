Жители Лос-Анджелеса, получившие вакцину, смогут хранить доказательства иммунизации в iPhone

Люди, получившие вакцину от коронавируса в Лос-Анджелесе, смогут хранить доказательства иммунизации в цифровом кошельке своего iPhone. Запись будет храниться в Apple Wallet, обычно используемом для платежных карт, посадочных талонов или билетов на мероприятия.

Официальные лица заявляют, что сначала запись будет использоваться для напоминания людям о необходимости получить вторую необходимую дозу вакцины. Но также ее можно использовать в качестве доказательства вакцинации в очаге распространения Covid-19 в Лос-Анджелесе. Bloomberg первым сообщил новости о партнерстве округа с программной фирмой Healthvana.

Цифровая карта может быть использована "чтобы доказать авиакомпаниям, доказать школам, доказать всем, кто в этом нуждается", что человек был вакцинирован, сказал газете генеральный директор компании Рамин Бастани.



В округе Лос-Анджелес, самом густонаселенном округе США, наблюдается высокий уровень инфицирования этой болезнью: во вторник было зарегистрировано почти 13000 новых случаев заболевания и 227 смертей, в результате чего число умерших от этой болезни достигло 9782 человек.



Начальник отдела вакцинации округа Клэр Джарашоу сообщила Bloomberg, что официальные лица были заинтересованы в том, чтобы люди возвращались за второй дозой вакцины, поскольку бумажный документ, выданный получателям, легко теряется.



"У нас просто нет возможности делать сотни запросов из медицинских карт, чтобы найти людям первые дозы и когда им нужно получить вторую", — сказала Клэр.

Healthvana имеет опыт работы с конфиденциальными данными о пациентах, за последние годы предоставив пациентам из США миллионы результатов тестов на ВИЧ. Но было определенное сопротивление идее "паспорта вакцины", из-за которого некоторые опасения могут быть использованы для отказа во въезде в места с высоким уровнем инфицирования, если люди не хотят делиться личной медицинской информацией.

Фото: KTLA

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