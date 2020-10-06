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Японцы представили специальный зонтик для смартфонов

Зонтик имеет специальный держатель, к которому можно прикрепить смартфон

сегодня, 13:46
Автор:

Павел Зинченко

Сезон дождей официально стартовал и любителям на ходу втыкать в телефон прийдется нелегко, ведь они будут в одной руке держать телефон, а в другой зонтик. Однако японцы нашли выход из этой непростой ситуации. Дизайнеры разработали зонтик, который способен самостоятельно держать смартфон. Об этом сообщает издание lux.fm.

Японцы представили специальный зонтик для смартфонов

Смартфон будет прикреплен к зонтику

В ручку устройства встроен специальный магнитный держатель, на который можно прикрепить смартфон. Держатель имеет угол поворота 540 °. Это дает возможность делать атмосферные осенние фото с любого ракурса. Кроме того, такой зонтик можно использовать в качестве селфи палки.

Зонтик, который носи название Sumaho Kasa, изготовленный из легкого, но прочного материала и выпускается в двух вариантах: укороченный складной или длинный для двух людей.

Длина компактной модели составляет 30 сантиматрив, а ее вес достигает 260 граммов. В продажу этот необычный товар выйдет до конца января 2021 года. Стартовая цена начинается от 50 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", курьеры Amazon придумали, как обойти конкурентов.


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