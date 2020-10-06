Японцы представили специальный зонтик для смартфонов

Сезон дождей официально стартовал и любителям на ходу втыкать в телефон прийдется нелегко, ведь они будут в одной руке держать телефон, а в другой зонтик. Однако японцы нашли выход из этой непростой ситуации. Дизайнеры разработали зонтик, который способен самостоятельно держать смартфон. Об этом сообщает издание lux.fm.

Смартфон будет прикреплен к зонтику

В ручку устройства встроен специальный магнитный держатель, на который можно прикрепить смартфон. Держатель имеет угол поворота 540 °. Это дает возможность делать атмосферные осенние фото с любого ракурса. Кроме того, такой зонтик можно использовать в качестве селфи палки.

Зонтик, который носи название Sumaho Kasa, изготовленный из легкого, но прочного материала и выпускается в двух вариантах: укороченный складной или длинный для двух людей.

Длина компактной модели составляет 30 сантиматрив, а ее вес достигает 260 граммов. В продажу этот необычный товар выйдет до конца января 2021 года. Стартовая цена начинается от 50 долларов.

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