kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.09.2020

BTC/USD

11661.87

ETH/USD

465.80

LTC/USD

61.35

НБУ 02.09.2020

USD/UAH

27.78

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Смартфоны на деревьях: курьеры Amazon придумали, как обойти конкурентов
commentss НОВОСТИ Все новости

Смартфоны на деревьях: курьеры Amazon придумали, как обойти конкурентов

Деревья вокруг центров сортировки посылок теперь усеяны смартфонами

сегодня, 12:13
Автор:

Павел Зинченко

Курьеры Amazon в США начали развешивать смартфоны на деревьях рядом с центрами сортировки посылок, чтобы раньше других получать заказы. Эти действия объясняются усилившейся конкуренцией в условиях кризиса. Об этом сообщает издание Tekdeeps со ссылкой на Bloomberg. 

В США курьеры Amazon начали вешать смартфоны на деревьях возле центров сортировки посылок. Как сообщает Bloomberg, курьеры делают это для того, чтобы раньше других получать заказы на доставку товаров. Благодаря подвешенному смартфону курьеры могут получать заказы на доставку, даже если их физически нет рядом с сортировочной станцией.

Смартфоны на деревьях: курьеры Amazon придумали, как обойти конкурентов

При распределении заказов автоматизированная система ищет смартфоны, которые находятся ближе к сортировочной станции. Эта система может определять местонахождение смартфона с точностью до 5 метров, поэтому заказ будет поступать в первую очередь на телефоны, расположенные рядом со станцией. В этом случае у курьера будет всего пара минут на принятие заказа.

Поэтому курьеры вешают смартфоны на деревья возле станции и синхронизируют их с другими телефонами, которые они держат при себе. Благодаря подвешенному смартфону курьеры могут получать заказы на доставку, даже если их физически нет рядом с сортировочной станцией. Как пишет Forbes, эту информацию подтверждают фотографии смартфонов, висящих на деревьях.

Как сообщало издание "Комментарии", в США смартфоны научились определять степень опьянения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!