Смартфоны на деревьях: курьеры Amazon придумали, как обойти конкурентов

Курьеры Amazon в США начали развешивать смартфоны на деревьях рядом с центрами сортировки посылок, чтобы раньше других получать заказы. Эти действия объясняются усилившейся конкуренцией в условиях кризиса. Об этом сообщает издание Tekdeeps со ссылкой на Bloomberg.

В США курьеры Amazon начали вешать смартфоны на деревьях возле центров сортировки посылок. Как сообщает Bloomberg, курьеры делают это для того, чтобы раньше других получать заказы на доставку товаров. Благодаря подвешенному смартфону курьеры могут получать заказы на доставку, даже если их физически нет рядом с сортировочной станцией.

При распределении заказов автоматизированная система ищет смартфоны, которые находятся ближе к сортировочной станции. Эта система может определять местонахождение смартфона с точностью до 5 метров, поэтому заказ будет поступать в первую очередь на телефоны, расположенные рядом со станцией. В этом случае у курьера будет всего пара минут на принятие заказа.



Поэтому курьеры вешают смартфоны на деревья возле станции и синхронизируют их с другими телефонами, которые они держат при себе. Благодаря подвешенному смартфону курьеры могут получать заказы на доставку, даже если их физически нет рядом с сортировочной станцией. Как пишет Forbes, эту информацию подтверждают фотографии смартфонов, висящих на деревьях.

Как сообщало издание "Комментарии", в США смартфоны научились определять степень опьянения.

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