Выдержка о несудимости: как получить с помощью смартфона

Выдержку о несудимости теперь можно получить онлайн в приложении Дия. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на вице-премьера Михаила Федорова.

Застосунок "Дія"

Выдержку о несудимости ежегодно получают около 1 млн человек. Она нужна во многих ситуациях – от принятия на работу до участия в тендере или учете в военкомате.

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"Полностью автоматизировали услугу. Больше не нужно вводить данные вручную. Информация будет автоматически подтягиваться, если ваши данные есть в реестрах, — пишет Михаил Федоров. — Через 5 минут после получения выписки вам поступит пуш-уведомление. Сможете оценить качество услуги. Заранее спасибо за фидбек ".

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить Дию до последней версии.

"Продолжаем цифровизировать самые популярные госуслуги. Теперь можете сделать это в Дии при помощи несколько кликов", — отмечает Федоров.

Выписка о несудимости может также понадобиться: во время получения визы для выезда за границу, для усыновления, установления опеки, для оформления гражданства, для оформления или обновления документов и т.д. Она содержит информацию о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины. Ее могут получать пользователи, которым исполнилось 14 лет.



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