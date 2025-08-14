В Украине определили дату окончательного отключения 3G: что нужно знать пользователям

Украинское правительство официально определило дату полного отключения мобильной связи третьего поколения (3G) – 31 декабря 2030 года. Как сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на имеющееся в его распоряжении постановление, соответствующее решение было принято Кабинетом Министров.

В Украине окончательно отключат 3G. Фото из открытых источников

Почему отключают 3G

По словам чиновников, частоты, используемые сейчас для технологии IMT-2000 (3G), планируют переориентировать под современные стандарты, в частности IMT-2020 (5G). Это позволит ускорить передачу данных, более эффективно использовать радиочастотный спектр и снизит затраты на единицу трафика.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркивают, что определение конкретного срока отключения 3G позволит операторам заблаговременно подготовить сети, а также избежать технологического отставания.

Когда начнется отключение 3G

Фактически процесс отключения 3G уже продолжается. Первые региональные отключения начались в начале 2025 года. Теперь технологию отключают постепенно в отдельных городах и населенных пунктах. Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций уточняет, что все абоненты получат заблаговременное уведомление об отключении, чтобы иметь время подготовиться.

Для владельцев классических телефонов, работающих в сетях 2G, ничего не изменится. Их звонки и SMS останутся доступными. Если в определенном регионе сейчас есть только 3G, его заменят новым стандартом, и пока там не заработает 4G, сеть не будут отключать.

Если SIM-карта не поддерживает 4G, операторы предлагают бесплатную замену в своих сервисных центрах. При этом номер и тариф остаются без изменений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о внедрении 5G в Украине. Какие преимущества даст связь нового поколения.

Также "Комментарии" писали о 10 самых дорогих телефонах в мире.