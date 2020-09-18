В Сети появились снимки нового гибкого смартфона (ФОТО)

Китайская компания Royole, выпустившая в 2018 году первый в мире сгибаемый смартфон, недавно объявила дату запуска своего нового устройства. Вскоре после анонса мероприятия в сети появились ожидаемые технические характеристики будущей новинки, а теперь, благодаря усилиям китайского регулятора, в открытом доступе появились официальные фотографии готовящегося к выпуску гибкого устройства. Об этом сообщает Droid News.

На сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая появилась запись о сертификации нового гаджета Royole под кодовым названием RY1202. Судя по опубликованным ведомством изображениям, по сравнению с предыдущей моделью устройство станет тоньше, а зазор между половинками корпуса при изгибе значительно уменьшится. Заявленные габариты устройства - 186,2 х 133,8 х 6,5 мм, вес - 340 граммов.

Согласно официальной документации, смартфон будет оснащен 7,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1920 × 1440 пикселей и соотношением сторон 4: 3, а его емкость аккумулятора составит 4450 мАч.

Презентация нового гибкого смартфона китайского бренда запланирована на 21 сентября 2020 года, стоимость гаджета производителем пока не объявлена.

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