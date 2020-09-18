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Главная Новости IT телефоны В Сети появились снимки нового гибкого смартфона (ФОТО)
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В Сети появились снимки нового гибкого смартфона (ФОТО)

Снимки дали возможность узнать главные характеристики нового смартфона Royole

сегодня, 16:50
Автор:

Павел Зинченко

Китайская компания Royole, выпустившая в 2018 году первый в мире сгибаемый смартфон, недавно объявила дату запуска своего нового устройства. Вскоре после анонса мероприятия в сети появились ожидаемые технические характеристики будущей новинки, а теперь, благодаря усилиям китайского регулятора, в открытом доступе появились официальные фотографии готовящегося к выпуску гибкого устройства. Об этом сообщает Droid News.

В Сети появились снимки нового гибкого смартфона (ФОТО)

На сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая появилась запись о сертификации нового гаджета Royole под кодовым названием RY1202. Судя по опубликованным ведомством изображениям, по сравнению с предыдущей моделью устройство станет тоньше, а зазор между половинками корпуса при изгибе значительно уменьшится. Заявленные габариты устройства - 186,2 х 133,8 х 6,5 мм, вес - 340 граммов.

Согласно официальной документации, смартфон будет оснащен 7,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1920 × 1440 пикселей и соотношением сторон 4: 3, а его емкость аккумулятора составит 4450 мАч.

Презентация нового гибкого смартфона китайского бренда запланирована на 21 сентября 2020 года, стоимость гаджета производителем пока не объявлена.

Как сообщало издание "Комментарии", смартфоны ASUS получили очередные обновления для камеры.


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