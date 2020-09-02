Смартфоны ASUS получили очередные обновления для камеры

Смартфоны ASUS ZenFone 7 и Zenfone 7 Pro, которые были анонсированы на прошлой неделе и запущены во всем мире вчера, получат новое обновление программного обеспечения с номером версии 29.12.18.10. Об этом сообщает GSMArena.

Новая прошивка содержит несколько усовершенствований, в том числе улучшения камеры и затемнения постоянного тока. Обновление также добавляет в ZenFone 7 duo функции групповой сигнализации и двухдиапазонного Wi-Fi.

Кроме того, новая сборка устраняет проблему зависания системы / сенсорного экрана и позволяет использовать Google Lens на камере Asus. С полным списком обновлений можно познакомиться ниже:

Улучшена проблема зависания системы / касания;

Исправлена ​​ошибка, из-за которой иногда система перезагружалась;

Включен Google Lens на камере Asus;

Улучшено качество фото в ночном режиме камеры;

Улучшена производительность для шума камеры;

Добавлена ​​функция групповой сигнализации;

Добавлена ​​функция двухдиапазонной сети Wi-Fi;

Разрешено отключать звук для одного приложения, когда несколько приложений переднего плана издают звуки.

Пройдет несколько дней, прежде чем вести о новом обновлении достигнут всех устройств. Но те, кто не может дождаться появления запроса на обновление на своем устройстве, могут перейти в меню "Настройки"> "Система", чтобы проверить наличие обновления вручную.

ASUS ZenFone 7 и 7 Pro в основном идентичны, за исключением разных версий чипсета и OIS камеры. Обычный ZenFone 7 поставляется с Snapdragon 865 SoC, а версия Pro имеет чипсет Snapdragon 865+ и OIS для основной камеры и телеобъективов.

Как сообщало издание "Комментарии", ASUS анонсировала инновационную технологию шумоподавления.

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