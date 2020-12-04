В Сети появились чертежи нового смартфона Nokia

Смартфон Nokia с обозначением модели TA-1333 прошел сертификацию FCC. Говорят, что это Nokia 5.4, так как TA-1223 был одним из кодов моделей Nokia 5.3.

ФОТО: Ferra.ru

Документ, опубликованный на веб-сайте FCC, показал, что TA-1333 будет комплектоваться батареей емкостью 4000 мАч. Также выяснилось, что смартфон будет иметь размеры 161 x 76 мм, что соответствует размерам Nokia 3.4.

Хотя от HMD пока нет информации о Nokia 5.4, австралийские ритейлеры Acquire и Aus Shop IT разместили этот смартфон на своих сайтах. Acquire сообщает, что смартфон будет синего цвета с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, но не называют его цену. Тем не менее, в нем указана модель Purple с той же конфигурацией памяти и ценой в 370,81 австралийских долларов.





Aus Shop IT, с другой стороны, заявил, что Purple Nokia 5.4 с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти будет продаваться по цене 349 австралийских долларов. Эти цены, скорее всего, являются заполнителями и не должны считаться окончательными. Тем не менее, варианты цвета соответствуют отчету, который появился на прошлой неделе. В нем утверждалось, что Nokia 5.4 будет иметь дисплей размером около 6,4 дюйма по диагонали и будет иметь две конфигурации памяти — 4 ГБ / 64 ГБ и 4 ГБ / 128 ГБ.

Как собщало издание "Комментарии", Nokia собирается вернуть на рынок свои легендарные смартфоны. Речь идет о смартфонах Nokia 6300 и 8000, которые должны быть официально представлены в ближайшее время. Ранее Nokia уже вернула на рынок легендарные телефоны 3310 и 8110.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!