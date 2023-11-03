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Украинцы полагаются на Telegram для получения новостей во время войны

Большинство жителей страны во время войны берут новости из Телеграмма, других социальных сетей, а также сайтов новостей

сегодня, 22:25
Автор:
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Константин Куликов
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Во время войны украинцы предпочли социальные сети и новостные сайты, как источник новостной информации. Среди социальных сетей имеет преимущество Telegram. Таковы результаты ежегодного опроса USAID/Internews, сообщают "Комментарии".

Украинцы полагаются на Telegram для получения новостей во время войны

Телеграмм лидирует, как источник новостей

Опрос продемонстрировал продолжение тенденции к снижению потребления телевизионных новостей. Большинство взрослых украинцев (76%) получают новости из социальных сетей, а часть людей, пользующихся одновременно телевидением и социальными сетями для получения новостей, стремительно уменьшается – только 21% в 2023 году.


В 2021 году только 20% украинцев использовали Telegram в качестве источника новостей. Это число резко выросло до 60% после полномасштабного вторжения России в 2022 году. В этом году Telegram остается основной социальной сетью для потребления новостей, демонстрируя значительный рост до 72%.

Еще 40% респондентов читают новостные сайты, занимающие второе место (после Телеграмма), как источник информации.

Зато доля украинцев, получающих новости с ТВ снизилась с 85% в 2015 году до 30% в 2023 году.

При этом 87% общего количества респондентов получают новостную информацию, используя смартфоны.

В ходе упомянутого исследования очные интервью и фокус-группы проводились с июля по сентябрь этого года.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью заявил, что считает Телеграмм вредоносным приложением, через которое, вероятно, могут шпионить за пользователем. Кроме этого, при условии соответствующих обращений, не исключил его запрет в Украине.

Internews — международная некоммерческая организация, поддерживающая независимые медиа в 100 странах. Она учит журналистов, противодействует дезинформации и предлагает бизнес-экспертизу, чтобы помочь медиа стать финансово независимыми.

Тем временем, оккупанты заявили о применении ВСУ нового оружия.

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Обсуждения

SS

сегодня, 23:11

В новостных каналах одно вранье и цензура! Веры нет!!!

Ігор

сегодня, 23:00

Подякувати брехливому телемарафону корумпованих. Світ змінюється, відбувається глобальний переділ світу. Формуються різні центри впливу, монополії США прийшов кінець. Маразм Байден зробив величезну помилку і програв боротьбу за збереження монополії. Мислення категоріями другої світової привело до поразки. Так само боротьба з впливом санкцій, тепер буде різноманіття технологій і software, а от інтеграція і сумісність стануть набагато дорожчими.


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