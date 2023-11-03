Украинцы полагаются на Telegram для получения новостей во время войны

Во время войны украинцы предпочли социальные сети и новостные сайты, как источник новостной информации. Среди социальных сетей имеет преимущество Telegram. Таковы результаты ежегодного опроса USAID/Internews, сообщают "Комментарии".

Телеграмм лидирует, как источник новостей

Опрос продемонстрировал продолжение тенденции к снижению потребления телевизионных новостей. Большинство взрослых украинцев (76%) получают новости из социальных сетей, а часть людей, пользующихся одновременно телевидением и социальными сетями для получения новостей, стремительно уменьшается – только 21% в 2023 году.

В 2021 году только 20% украинцев использовали Telegram в качестве источника новостей. Это число резко выросло до 60% после полномасштабного вторжения России в 2022 году. В этом году Telegram остается основной социальной сетью для потребления новостей, демонстрируя значительный рост до 72%.

Еще 40% респондентов читают новостные сайты, занимающие второе место (после Телеграмма), как источник информации.

Зато доля украинцев, получающих новости с ТВ снизилась с 85% в 2015 году до 30% в 2023 году.

При этом 87% общего количества респондентов получают новостную информацию, используя смартфоны.

В ходе упомянутого исследования очные интервью и фокус-группы проводились с июля по сентябрь этого года.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью заявил, что считает Телеграмм вредоносным приложением, через которое, вероятно, могут шпионить за пользователем. Кроме этого, при условии соответствующих обращений, не исключил его запрет в Украине.

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