Три доступных iPhone, которые остаются в тренде в 2024

В мире технологий, где каждый новый день приносит инновации и обновления, выбор правильного смартфона может оказаться непростой задачей. Среди множества моделей и марок iPhone по-прежнему занимает одно из ведущих мест как стандарт в мире смартфонов. На протяжении более десяти лет эти устройства славятся своим качеством и инновационными решениями. В 2024 году, несмотря на широкий выбор на рынке, существуют модели, которые выделяются как наиболее доступные и функциональные.

Лучшие бюджетные модели iPhone в 2024 году

Сайт Phone Arena провел анализ рынка и выявил три бюджетных модели iPhone, которые можно с уверенностью приобретать в 2024 году. Эти модели — iPhone XR, iPhone SE 2022 и iPhone 13 — предлагают пользователю высокое качество и продолжительную поддержку обновлений по привлекательной цене.

iPhone XR является отличным выбором для тех, кто ищет баланс между ценой и функциональностью. Выпущенный в конце 2018 года, XR оснащен 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем и хорошим набором камер — 12-мегапиксельной основной и 7-мегапиксельной фронтальной. Эти характеристики позволяют снимать качественные фото, пригодные для социальных сетей. Ожидается, что поддержка обновлений iOS для этой модели продолжится до конца 2025 года, что делает ее надежным выбором на несколько лет.

iPhone SE 2022 привлекает тех, кто предпочитает компактные размеры и доступную цену. Несмотря на свой маленький 4,7-дюймовый экран, этот смартфон не уступает в мощности благодаря процессору Apple A15 и оптимизации iOS, которые гарантируют плавную работу устройства на протяжении как минимум пяти лет. Кроме того, его камера и батарея достаточно хороши для ежедневного использования.

iPhone 13, наконец, предлагает пользователям мощный процессор, поддержку 5G и стильный дизайн по сниженной цене $599. С момента его выпуска в 2021 году стоимость существенно упала, но качество и производительность остаются на высоком уровне. Этот модельный ряд включает превосходные камеры, которые почти не уступают новейшим моделям, обеспечивая отличное качество снимков. Ожидается, что обновления для iPhone 13 будут выпускаться минимум четыре года после его покупки.

Эти три модели iPhone доказывают, что качественный смартфон не обязательно должен быть дорогим. Их доступность, сочетание функциональности и долгосрочная поддержка делают их привлекательным выбором для потребителей, которые ценят надежность и удобство использования. В эпоху, когда технологии развиваются с каждым днем, выбор одной из этих моделей обеспечит стабильность и удовлетворение потребностей на долгие годы.

Напомним, что портал Tom's Guide провел очередное тестирование смартфонов на автономность, обновив рейтинг лидеров на 2024 год. В этом списке представлены устройства, которые продемонстрировали наилучшие результаты в режиме непрерывного использования.