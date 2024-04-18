Какие смартфоны продержатся дольше суток без зарядки: рейтинг

В современном мире, где смартфоны стали незаменимой частью нашей жизни, вопрос автономности устройства выходит на первый план. Производители постоянно совершенствуют технологии, стремясь к созданию смартфонов, способных проработать как можно дольше без подзарядки.

Портал Tom's Guide провел очередное тестирование смартфонов на автономность, обновив рейтинг лидеров на 2024 год. В этом списке представлены устройства, которые продемонстрировали наилучшие результаты в режиме непрерывного использования.



Тестирование проходило следующим образом:

1. Все смартфоны были заряжены до 100%.



2. Затем на них запускались различные приложения, имитирующие сценарии реального использования (просмотр видео, веб-серфинг, игры, социальные сети) — до полной разрядки.



3. Яркость дисплея на всех устройствах была установлена на 150 нит для обеспечения сопоставимых результатов.



Результаты тестирования:

1 место:

Asus ROG Phone 8 Pro

— 18 часов и 48 минут.



Флагманский геймерфон от Asus стал абсолютным чемпионом по автономности. Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч в сочетании с энергоэффективным чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает смартфону рекордные показатели.



2 место:

OnePlus 12R

— 18 часов и 42 минуты.



Середняк от OnePlus, оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 2 и быстрой зарядкой 100 Вт, также продемонстрировал впечатляющую автономность.



3 место:

Asus ROG Phone 7 Ultimate

— 18 часов и 32 минуты.



Еще один геймерфон от Asus, оснащенный аккумулятором на 6000 мАч и чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, замыкает тройку лидеров.



В топ-15 также вошли:

- Asus Zenfone 11 Ultra



- OnePlus 12



- Samsung Galaxy S24 Ultra



- Samsung Galaxy S24 Plus



- Motorola Edge Plus (2023)



- Nothing Phone 2a



- Nothing Phone 2



- iPhone 15 Plus



- RedMagic 8 Pro



- iPhone 15 Pro Max



- Samsung Galaxy S24



- Moto G Power 5G (2024)



Все модели в рейтинге способны продержаться

не менее 13 часов

непрерывного активного использования.

Asus

официально лидирует по автономности на рынке.

Samsung

предлагает флагман с

самым высоким показателем автономности

.

iPhone 15 Plus

— самый долгоживущий айфон в актуальной линейке.

ТОП-15 смартфонов с лучшей автономностью в 2024 году по версии Tom's Guide



