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Какие смартфоны продержатся дольше суток без зарядки: рейтинг

ТОП-15 смартфонов с лучшей автономностью в 2024 году по версии Tom's Guide

18 апреля 2024, 16:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В современном мире, где смартфоны стали незаменимой частью нашей жизни, вопрос автономности устройства выходит на первый план. Производители постоянно совершенствуют технологии, стремясь к созданию смартфонов, способных проработать как можно дольше без подзарядки.
Портал Tom's Guide провел очередное тестирование смартфонов на автономность, обновив рейтинг лидеров на 2024 год. В этом списке представлены устройства, которые продемонстрировали наилучшие результаты в режиме непрерывного использования.

Тестирование проходило следующим образом:

1. Все смартфоны были заряжены до 100%.
2. Затем на них запускались различные приложения, имитирующие сценарии реального использования (просмотр видео, веб-серфинг, игры, социальные сети) — до полной разрядки.
3. Яркость дисплея на всех устройствах была установлена на 150 нит для обеспечения сопоставимых результатов.

Результаты тестирования:

1 место: Asus ROG Phone 8 Pro — 18 часов и 48 минут.
Флагманский геймерфон от Asus стал абсолютным чемпионом по автономности. Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч в сочетании с энергоэффективным чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает смартфону рекордные показатели.
2 место: OnePlus 12R — 18 часов и 42 минуты.
Середняк от OnePlus, оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 2 и быстрой зарядкой 100 Вт, также продемонстрировал впечатляющую автономность.
3 место: Asus ROG Phone 7 Ultimate — 18 часов и 32 минуты.
Еще один геймерфон от Asus, оснащенный аккумулятором на 6000 мАч и чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, замыкает тройку лидеров.

В топ-15 также вошли:

- Asus Zenfone 11 Ultra
- OnePlus 12
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 Plus
- Motorola Edge Plus (2023)
- Nothing Phone 2a
- Nothing Phone 2
- iPhone 15 Plus
- RedMagic 8 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- Samsung Galaxy S24
- Moto G Power 5G (2024)
Все модели в рейтинге способны продержаться не менее 13 часов непрерывного активного использования. Asus официально лидирует по автономности на рынке. Samsung предлагает флагман с самым высоким показателем автономности. iPhone 15 Plus — самый долгоживущий айфон в актуальной линейке.

Какие смартфоны продержатся дольше суток без зарядки: рейтинг

ТОП-15 смартфонов с лучшей автономностью в 2024 году по версии Tom's Guide




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Источник: https://www.tomsguide.com/us/smartphones-best-battery-life,review-2857.html
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