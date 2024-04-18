Какие смартфоны продержатся дольше суток без зарядки: рейтинг

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Черновалова Кристина
В современном мире, где смартфоны стали незаменимой частью нашей жизни, вопрос автономности устройства выходит на первый план. Производители постоянно совершенствуют технологии, стремясь к созданию смартфонов, способных проработать как можно дольше без подзарядки.
Портал Tom's Guide провел очередное тестирование смартфонов на автономность, обновив рейтинг лидеров на 2024 год. В этом списке представлены устройства, которые продемонстрировали наилучшие результаты в режиме непрерывного использования.
ТОП-15 смартфонов с лучшей автономностью в 2024 году по версии Tom's Guide
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