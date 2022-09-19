Тайский Красный Крест просит людей не продавать почки ради новых iPhone

Представители Тайского Красного Креста призывают сограждан не искать покупателей для своих почек, чтобы потом купить новый iPhone 14 . Здесь напоминают, что это нелегальное предложение – если граждане купятся на удивительную идею ради нового смартфона.

iPhone 14 (фото из открытых источников)

История началась с предложений вирусного маркетинга . Три гражданина страны показывали свои швы на теле и держали каждый новый смартфон. Здесь информировали, что эти тайцы продали свои почки, чтобы приобрести новинку – телефон от Apple.

"Торговля органами запрещена. Неуместно предлагать продавать органы, особенно для получения денег на покупку iPhone. Это морально неправильно и неэтично", – заявил Тайский Красный Крест.

Фотография попала в тайскую сеть с веб-страницы с мемами, но должностные лица, возможно, решили, что это реальное головокружительное предложение. Еще они призывают желающих зарегистрироваться в центре донорства органов, работающего при тайском Красном Кресте, чтобы с их согласия органами могли воспользоваться после того, как они умрут.

На прошлой неделе производитель Apple начал принимать предварительно заказы на iPhone 14 в этой стране. Там телефон реализуют по цене от 32 900 до 66 900 тайских батов (это от 32 до 66 тыс.грн), все зависит, какая модель и объем памяти. Таиланд одно из немногих государств, уже получивших новый iPhone 16 сентября.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что состоялась презентация нового iPhone 14 от Apple и других новинок компании. Начало сентября – не самое популярное время года – не только начинает холодать, но и у многих людей это ассоциируется с возвращением в школу или окончанием каникул. Однако поклонники новых технологий и гаджетов имеют другое мнение на этот счет, и все благодаря конференции Apple. Событие этого года от компании из Купертино связано с премьерой iPhone 14, но также на презентации состоялась премьера и других продуктов компании.

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