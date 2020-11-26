Таких еще ни у кого нет: Samsung представил два новых уникальных смартфоны

Во вторник компания Samsung анонсировала Galaxy A12 и A02S, два новых телефона начального уровня, которые должны появиться в Европе в следующем году. Оба предлагают более низкий барьер входа для тех, кто ищет современный Android-смартфон.

ФОТО: Gadget Pilipinas

A12 разработан, чтобы стать преемником A11, оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD + с выемкой для 8-мегапиксельной фронтальной камеры, восьмиядерным процессором, датчиком отпечатков пальцев сбоку и батареей емкостью 5000 мАч. Фотографии покрываются четырьмя камерами на задней панели, в том числе 48-мегапиксельным основным датчиком, 5-мегапиксельным сверхшироким и парой 2-мегапиксельных датчиков, которые помогают при макросъемке и съемке глубины.

A02S немного менее впечатляет: у него тот же дисплей и батарея, но с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти (хотя есть возможность расширить хранилище с помощью слота microSD). Телефон также оснащен другими камерами: 13-мегапиксельным основным сенсором и той же парой 2-мегапиксельных сенсоров, что и у A12. Стоимость также снижается за счет портов, A02S имеет более старый порт Micro USB, а не современный порт USB-C. В A02S также отсутствует датчик отпечатков пальцев.

A12 в настоящее время стоит от 179 евро за 32 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ оперативной памяти, с 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти за 199 евро. Цена A02S начинается от 150 евро. A12 будет доступен в январе 2021 года, а A02S — в феврале 2021 года. В настоящее время нет объявленных планов по выпуску в Северной Америке.

Как сообщало издание "Комментарии", грядущий смартфон Samsung получит поддержку S Pen.

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